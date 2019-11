Matthijs de Ligt herstelt goed van de lichte enkelblessure die hij vorige week opliep. De verdediger van Juventus hervatte zaterdag de groepstraining en is mogelijk zondag al inzetbaar in de competitiewedstrijd tegen AC Milan.

De Ligt blesseerde zijn enkel afgelopen weekend in de stadsderby tegen Torino. De Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou moest hij daardoor noodgedwongen laten schieten.

"Matthijs heeft gisteren al een aantal hoopgevende veldtests afgelegd", zei trainer Maurizio Sarri zaterdag op zijn persconferentie. "Vandaag sluit hij aan bij de groepstraining. Daarna is het even afwachten of hij een reactie krijgt."

Sarri zei in aanloop naar het duel met Lokomotiv al dat hij zich weinig zorgen maakte over de Nederlander. "Het is een lichte kwetsuur die vermoedelijk binnen een paar dagen verholpen is", stelde de Italiaan dinsdag.

Juventus, dat aan de leiding gaat in de Serie A, neemt het zondag om 20.45 uur op tegen AC Milan, de huidige nummer dertien in de Italiaanse competitie.

De Ligt lijkt gewoon klaar voor duels Oranje

Door het voorspoedige herstel van De Ligt lijken de komende interlands van het Nederlands elftal niet in gevaar te komen voor de centrale verdediger. Bondscoach Ronald Koeman nam hem vrijdag ook gewoon op in zijn definitieve selectie.

Memphis Depay behoort eveneens tot de definitieve groep, maar of de aanvaller op tijd klaar is voor de interlands, blijft twijfelachtig. Door de dijbeenblessure die hij deze week opliep in het Champions League-duel met Benfica mist Memphis in ieder geval zondag de competitiewedstrijd van Olympique Lyon zondag tegen Olympique Marseille.

Oranje speelt zaterdag 16 november uit tegen Noord-Ierland en dinsdag 19 november thuis tegen Estland. Als Oranje minimaal een punt pakt in Belfast is plaatsing voor het EK een feit.