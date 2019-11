Trainer Mark van Bommel, algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong hebben zaterdag op sportcomplex De Herdgang met een aantal supporters gesproken over de slechte resultaten van PSV in de afgelopen tijd.

"Het werd een keer tijd om met de verschillende vertegenwoordigers van de supporters te gaan praten. We zeiden tegen hen: deel je emoties maar en vertel maar wat jullie ervaren. Dan luisteren wij", aldus Gerbrands tegen Omroep Brabant.

"Wat de supporters zeggen is: verliezen kan. Een paar keer verliezen kan ook gebeuren, maar straal uit dat je gepassioneerd bent en trots bent op de club. Dat is geen garantie dat je duels wint, maar dat willen ze graag terugzien."

PSV blameerde zich donderdag op bezoek bij LASK in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren stonden halverwege nog op een 0-1-voorsprong, maar verloren na een erbarmelijke tweede helft kansloos met 4-1.

Die nederlaag volgde op een dramatische reeks in de Eredivisie. PSV ging in de laatste drie wedstrijden hard onderuit tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) en speelde slechts gelijk tegen Sparta Rotterdam (2-2).

De spelers van PSV druipen teleurgesteld af na de afstraffing tegen LASK. (Foto: Pro Shots)

'Ze vinden de dreigementen echt belachelijk'

Van Bommel, Gerbrands en De Jong hadden het met de fans naast de tegenvallende resultaten en het aankoopbeleid ook over de recente bedreigingen van een anoniem iemand op Twitter richting de coach. PSV deed daarop aangifte bij de politie.

"Daar zijn deze supporters heel duidelijk over", vertelt Gerbrands. "Ze vinden die dreigementen echt belachelijk. Je mag je emoties tonen, maar je mag geen grenzen overschrijden. Daar is deze groep supporters volkomen duidelijk over."

Gerbrands liet vrijdag zelf ook van zich horen op Twitter. Hij riep op tot steun van de supporters en benadrukte dat iedereen binnen de club de urgentie voelt na de mindere periode.

"Het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten. Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig", schreef hij.

PSV vervolgt de Eredivisie zondag met de Brabantse derby uit tegen Willem II. De 24-voudig landskampioen staat na twaalf speelrondes derde op de ranglijst en heeft al acht punten achterstand op koploper Ajax.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie