Chelsea heeft zaterdag de achtste overwinning van het seizoen geboekt in de Premier League. Vier dagen na het spectaculaire 4-4-gelijkspel tegen Ajax in de Champions League werd Crystal Palace met 2-0 verslagen.

Na een doelpuntloze eerste helft opende Chelsea-spits Tammy Abraham vlak na rust de score met een bekeken inzet. In de slotfase bepaalde Christian Pulisic van dichtbij de eindstand tegen de ploeg waar Patrick van Aanholt in de basis stond.

Het doelpunt van Abraham was speciaal, want de 22-jarige spits is de op één na jongste Chelsea-speler ooit met minimaal tien goals in de Premier League. Alleen Arjen Robben (21 jaar en 342 dagen) was jonger.

Met 26 punten uit twaalf wedstrijden is Chelsea de nummer twee van de competitie, al kunnen Manchester City en Leicester City er later dit weekend nog voorbij.

Chelsea-Crystal Palace was zaterdag de eerste van zes Premier League-duels. Burnley-West Ham United, Newcastle United-Bournemouth, Southampton-Everton, Tottenham Hotspur-Sheffield United en Leicester City-Arsenal volgen.

Zondag volgt onder meer de topper tussen de ongeslagen koploper Liverpool en Manchester City.

Chelsea-Crystal Palace werd voorafgegaan door een minuut stilte vanwege Remembrance Day. (Foto: Pro Shots)

