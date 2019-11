Chelsea heeft zaterdag de achtste overwinning van het seizoen geboekt in de Premier League. Vier dagen na het spectaculaire 4-4-gelijkspel tegen Ajax in de Champions League werd Crystal Palace met 2-0 verslagen. Tottenham Hotspur pakte na een controversiële beslissing van de VAR een punt tegen Sheffield United.

Na een doelpuntloze eerste helft opende Chelsea-spits Tammy Abraham vlak na rust de score met een bekeken inzet. In de slotfase bepaalde Christian Pulisic van dichtbij de eindstand tegen de ploeg waar Patrick van Aanholt in de basis stond.

Het doelpunt van Abraham was speciaal, want de 22-jarige spits is de op één na jongste Chelsea-speler ooit met minimaal tien goals in de Premier League. Alleen Arjen Robben (21 jaar en 342 dagen) was jonger.

Met 26 punten uit twaalf wedstrijden is Chelsea de nummer twee van de competitie, al kunnen Manchester City en Leicester City er later dit weekend nog voorbij.

Zondag volgt onder meer de topper tussen de ongeslagen koploper Liverpool en Manchester City.

Chelsea-Crystal Palace werd voorafgegaan door een minuut stilte vanwege Remembrance Day. (Foto: Pro Shots)

Tottenham profiteert van omstreden VAR-beslissing

Tottenham Hotspur bleef thuis tegen Sheffield United steken op 1-1, maar mocht daar niet eens ontevreden mee zijn. Sheffield zag in Londen een doelpunt afgekeurd worden na een controversiële beslissing van de VAR.

De VAR besloot na minutenlang beraad de 1-1 van David McGoldrick af te keuren, omdat John Lundstram in aanloop naar de goal met een teenlengte buitenspel bleek te hebben gestaan. De beslissing leidde tot ongeloof op de bank en bij de spelers van Sheffield, dat later dankzij George Baldock (78e minuut) alsnog een punt uit het vuur sleepte.

Tottenham was een kwartier na rust op voorsprong gekomen. Uitgerekend Son Heung-min, die vorige week rood kreeg na de horrorblessure van André Gomes in de wedstrijd tegen Everton (1-1), scoorde.

De Zuid-Koreaan kreeg dinsdag te horen dat hij ontkwam aan een schorsing omdat Gomes de enkelbreuk pas opliep na in botsing met Serge Aurier te zijn gekomen. Son was daardoor tegen Sheffield gewoon inzetbaar.

Met het gelijkspel schiet Tottenham niet veel op in de rangschikking. De Champions League-finalist van afgelopen seizoen staat in de middenmoot van de Premier League met veertien punten uit twaalf duels.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League