Spits Jürgen Locadia en coach Alfred Schreuder genieten ervan dat ze met Hoffenheim voorlopig meedoet in de top van de Bundesliga. Locadia hielp zijn ploeg vrijdag met een doelpunt in blessuretijd aan de vijfde competitiezege op rij.

In het uitduel met 1. FC Köln benutte de 26-jarige Locadia in de 98e minuut een strafschop: 1-2. "Het is een geweldig gevoel om in zo'n sfeer en onder zulke druk te scoren", aldus de oud-PSV'er.

"Dit was, met de interlandperiode in aantocht, een heel belangrijke wedstrijd. We kunnen nu rusten en ons weer opladen voor de volgende serie wedstrijden."

Hoewel Hoffenheim later dit weekend nog door een aantal clubs gepasseerd kan worden op de ranglijst, mag de ploeg van Schreuder zich voorlopig de nummer twee van Duitsland noemen. Locadia geniet van de goede prestaties, maar blijft voorzichtig.

"Het is moeilijk te zeggen wat er mogelijk is", zegt hij. "Hoe vaker je wint, hoe hoger de verwachtingen. We moeten geen grote doelen stellen, maar zullen aan het einde van het seizoen wel zien waar we staan."

Schreuder ziet dat het momenteel meezit

Coach Schreuder, die begin dit seizoen overkwam van Ajax, is net als landgenoot Locadia blij met de prestaties van Hoffenheim. Volgens de 47-jarige Barnevelder valt alles momenteel in het voordeel van zijn ploeg uit.

"We zijn weer heel blij met deze overwinning en genieten van onze ploeg, al hebben we tegen Köln ook wel wat geluk gehad met dat doelpunt in de laatste minuut. We hadden het lange tijd heel moeilijk", aldus Schreuder.

Na de interlandperiode speelt Hoffenheim op 24 november thuis tegen FSV Mainz. In het restant van 2019 wordt ook nog tegen Fortuna Düsseldorf, RB Leipzig, FC Augsburg, Union Berlin en Borussia Dortmund gespeeld.

