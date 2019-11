Aanvoerder Bryan Linssen vindt dat er van een crisis mag worden gesproken bij Vitesse. De Arnhemmers gingen vrijdag tegen FC Groningen voor de derde keer op rij onderuit: 1-2.

"Ik praat niet heel graag over een crisis, maar als je drie keer achter elkaar verliest, waarvan twee thuiswedstrijden tegen clubs waarvan je moet winnen, dan mag je daar wel over nadenken", aldus Linssen bij FOX Sports.

"Na het tweede doelpunt van Groningen ging ik kapot van binnen, omdat het al drie weken op rij zo gaat. Dan baal je ontzettend. Dit is echt het laatste wat je wil."

Vitesse verloor eerder van ADO Den Haag (0-2) en FC Emmen (2-1) en stond in die wedstrijden net als tegen FC Groningen al in de eerste helft met 2-0 achter. Linssen baalt daar flink van.

"Dat is gewoon te makkelijk. We hebben een aantal kansjes gehad om op voorsprong te komen, maar Sergio Padt keepte fantastisch. In de tweede helft hebben we er echt alles aan gedaan. We maakten de aansluitingstreffer best vroeg, maar het wilde wéér niet."

FC Groningen-aanvaller Joel Asoro scoorde twee keer in de GelreDome. (Foto: Pro Shots)

Slutsky: 'Gezien manier van spelen geen crisis'

Vitesse-trainer Leonid Slutsky, die na de nederlaag tegen FC Groningen volgens Omroep Gelderland moet vrezen voor zijn baan, oordeelde iets milder dan aanvoerder Linssen.

"Het is heel moeilijk uit te leggen wat er precies misgaat, want we krijgen de doelpunten niet allemaal op dezelfde manier tegen. Op basis van de resultaten is het crisis, maar gezien onze manier van spelen niet", zei de Rus.

"Na afloop overheerste frustratie en teleurstelling in de kleedkamer, want voor de derde keer op rij zaten we in dezelfde situatie. We kregen twee goals tegen en probeerden het om te keren, maar het was niet genoeg. Het is een moeilijke periode voor de spelers en de staf, maar we moeten door blijven gaan."

Na de interlandperiode gaat Vitesse, dat vijfde staat in de Eredivisie, op 24 november op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Zijn de dagen van Leonid Slutsky in Arnhem geteld? (Foto: Pro Shots)

