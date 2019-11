Arsène Wenger is tóch kandidaat om Niko Kovac op te volgen als trainer van Bayern München. De voormalige manager van Arsenal stelt dat hij volgende week in gesprek gaat met de clubleiding.

Tegenover Bild liet Bayern donderdag nog weten dat de geïnteresseerde Wenger woensdag in een telefoongesprek door voorzitter Karl-Heinz Rummenigge was verteld dat hij geen optie is, maar volgens de zeventigjarige Fransman zelf zit dat anders.

"We hebben besloten dat we volgende week met elkaar in gesprek gaan, want ik zit tot zondag nog in Doha. Dat is het hoe het gegaan is", aldus Wenger tegen beIN Sports.

"Rummenigge heeft me woensdag gebeld. Ik miste zijn oproep en belde uit beleefdheid terug. Hij zat in zijn auto en was onderweg naar de wedstrijd tegen Olympiacos. We hebben vier tot vijf minuten gepraat en hij vertelde me dat Hans-Dieter Flick in de komende wedstrijden de coach is."

"Hij vroeg me ook of ik geïnteresseerd zou zijn om trainer van Bayern te worden, waarop ik zei dat ik er niet echt over had nagedacht en er wat tijd voor nodig heb om dat wél te doen."

Wenger is clubloos sinds hij vorig jaar na 22 jaar vertrok als manager van Arsenal. Hij werd met 'The Gunners' onder meer drie keer kampioen, waarvan de laatste keer in 2004.

Ten Hag lijkt ook nog steeds kandidaat

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag wordt nog altijd nadrukkelijk genoemd als opvolger van Kovac bij Bayern. De Telegraaf schrijft zaterdag dat hij samen met Paris Saint-Germain-coach Thomas Tuchel topkandidaat is om na dit seizoen aan de slag te gaan bij 'Der Rekordmeister'.

Ten Hag liet onlangs weten dat hij het seizoen sowieso afmaakt bij Ajax. De 49-jarige Haaksbergenaar staat sinds januari 2018 aan het roer in Amsterdam, waar hij indruk maakt.

Bovendien was Ten Hag tussen 2013 en 2015 trainer van het tweede elftal van Bayern. Tuchel was in Duitsland eerder coach van FSV Mainz en Borussia Dortmund.

Kovac werd afgelopen zondag ontslagen bij Bayern na een pijnlijke 5-1-nederlaag bij Eintracht Frankfurt. De Duitse topclub staat na tien speelrondes vijfde in de Bundesliga.

