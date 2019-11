Jürgen Locadia heeft vrijdag trainer Alfred Schreuder en TSG 1899 Hoffenheim de vijfde zege op rij en de tweede plaats bezorgd in de Bundesliga. De aanvaller maakte diep in de blessuretijd met een rake strafschop de 2-1 tegen 1. FC Köln.

Locadia mocht in de 98e minuut vanaf elf meter aanleggen omdat de videoscheidsrechter (VAR) een overtreding zag van Jonas Hector en schoot de bal hard over de grond binnen.

Hoffenheim stond halverwege nog op achterstand door een doelpunt van Jhon Cordobo, maar ontsnapte na rust aan puntenverlies dankzij de 1-1 van Sargis Adamyan (Kingsley Ehizibue liet zich verrassen) en de 1-2 van Locadia.

Hoffenheim kende een moeilijk begin van het seizoen maar stuntte een maand geleden tegen Bayern München (1-2) en won sindsdien ook van Schalke 04 (2-0), Hertha (2-3) en Paderborn (3-0).

De manschappen van Schreuder staan daardoor voorlopig knap tweede op de ranglijst, maar moeten er wel voor vrezen dat ze na dit weekend weer terug te vinden zijn ergens in de subtop.

De spelers van Watford vieren een doelpunt tegen Norwich City. (Foto: Pro Shots)

Watford boekt eindelijk eerste zege

Watford boekte later op vrijdag eindelijk de eerste zege van dit seizoen in de Premier League. 'The Hornets' waren relatief eenvoudig met 0-2 te sterk voor promovendus Norwich City.

Al na amper een minuut spelen kwam Watford op voorsprong door een doelpunt van Gerard Deulofeu en vlak na rust besliste Andre Gray de wedstrijd al in een vroegtijdig stadium.

Bij Watford had Daryl Janmaat een basisplaats, terwijl bij Norwich Tim Krul op doel stond. Beide spelers werden vrijdagmiddag door bondscoach Ronald Koeman niet opgeroepen voor de komende EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal.

Watford stond door de overwinning de laatste plaats af aan Norwich. Watford heeft nu acht punten uit twaalf wedstrijden en Norwich zeven punten uit eveneens twaalf wedstrijden.

De spelers van Real Sociedad juichen na het doelpunt tegen Leganés. (Foto: Getty Images)

Sociedad voor minimaal dag koploper in La Liga

Real Sociedad veroverde vrijdag voor mimimaal een dag de koppositie in La Liga. De club uit San Sebastián moest in eigen huis wel genoegen nemen met een gelijkspel tegen hekkensluiter Leganés: 1-1.

De wedstrijd ontbrandde in het laatste half uur. Sociedad kwam in de 63e minuut op voorsprong door een doelpunt van Mikel Merino en Leganés bracht de stand in de 78e minuut op gelijke hoogte dankzij een treffer van Youssef En-Nesyri.

Sociedad heeft nu één punt meer dan FC Barcelona en Real Madrid, maar zowel de Catalanen (zaterdag thuis tegen Celta de Vigo) als de Madrilenen (zaterdag uit tegen Eibar) komt dit weekend nog in actie.

Javier Aguirre kende met de remise tegen Sociedad meteen zijn eerste succesje als trainer van Leganés. Hij werd maandag aangesteld als opvolger van de al in oktober ontslagen Mauricio Pellegrino.