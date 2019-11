Koploper SC Cambuur heeft na twee gelijke spelen weer eens gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen waren in Limburg nipt te sterk voor Roda JC (1-2). Concurrent De Graafschap won door een late treffer op bezoek bij Helmond Sport (1-2), terwijl Excelsior in een doelpuntrijk duel afrekende met FC Eindhoven (5-4).

Cambuur kende een droomstart in de verre uitwedstrijd tegen Roda JC, want Jamie Jacobs zette de ploeg van Henk de Jong al in de vierde minuut op 0-1. Iké Ugbo maakte nog voor rust gelijk, waarna Robert Mühren een kwartier voor tijd met zijn elfde competitietreffer de zege veiligstelde voor de bezoekers: 1-2.

In het SolarUnie Stadion van Helmond Sport kwam De Graafschap door een fraaie treffer van Ralf Seuntjens aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Mohamed Hamdaoui legde de bal met de hak klaar voor zijn aanvalspartner, die de bal van een meter of twintig in de kruising knalde.

Hamdaoui kon een kwartier later uit een strafschop de 0-2 maken, maar de panenka van de buitenspeler belandde op de lat. In een spannende slotfase leek dat een dure misser te worden voor De Graafschap, want de Belg Tibeau Swinnen maakte vijf minuten voor tijd de gelijkmaker. Zijn landgenoot Jasper Van Heertum bezorgde de 'Superboeren' vier minuten later toch de drie punten (1-2).

Cambuur en De Graafschap hebben nu beide dertig punten na veertien wedstrijden, maar de club uit Leeuwarden heeft een iets beter doelsaldo (+23 om +20) en behoudt de koppositie.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de mislukte panenka van Hamdaoui te bekijken

Jong Ajax wint ruim en gaat NAC voorbij

Jong Ajax had op de De Toekomst geen enkel probleem met FC Den Bosch: 5-1. De ploeg van Mitchell van der Gaag stond na 58 minuten al op 4-0 door goals van Jurgen Ekkelenkamp (2), Nicolas Kühn en Lassina Traoré. Rúben Rodrigues deed nog wel wat terug, maar het slotakkoord was de dertiende competitietreffer van topscorer Traoré.

Jong Ajax klom met 26 punten naar de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Dat gaat ten koste van NAC Breda, dat door een goal van Youri Loen met 1-0 verloor bij Almere City FC en nu de nummer vier is met 24 punten.

Excelsior kwam door een spectaculaire zege op FC Eindhoven op gelijke hoogte met NAC. De bezoekers uit Brabant kwamen in Rotterdam in de eerste helft drie keer op voorsprong, maar Excelsior maakte ook drie keer gelijk. Na 57 minuten stond het 4-4, waarna Elías Már Ómarsson een kwartier voor tijd het doelpuntenfestijn besliste (5-4).

Bij Excelsior-FC Eindhoven vielen liefst negen doelpunten. (Foto: Pro Shots)

NEC doet goede zaken in tweede periode

NEC deed goede zaken in de tweede periode door met 3-0 te winnen van TOP Oss. Ole Romeny, Anthony Musaba en Zian Flemming maakten de goals in Nijmegen.

Concurrent Telstar speelde door een treffer van Jong PSV-aanvaller Sekou Sidibe in de 94e minuut met 1-1 gelijk in Eindhoven, waardoor NEC in de stand van de tweede periode nu eerste staat met een voorsprong van twee punten op De Graafschap en Telstar.

FC Volendam staat op drie punten van NEC vierde in de tweede periode na een 1-0-zege op Jong FC Utrecht. Martijn Kaars maakte na een klein uur de enige treffer in het Kras Stadion.

In de overige duels was Go Ahead Eagles in eigen huis met 3-1 te sterk voor FC Dordrecht en won Jong AZ met 3-2 van MVV Maastricht.

NEC boekte een overtuigende zege op TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie