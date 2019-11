Vitesse heeft vrijdag geen einde weten te maken aan een negatieve serie. De Arnhemmers verloren in eigen huis tegen FC Groningen (1-2) voor de derde keer op rij in de Eredivisie.

Vitesse stond halverwege al op een 0-2-achterstand door twee doelpunten van Joel Asoro en kwam na rust ondanks flink wat kansen niet verder dan de aansluitingstreffer van Bryan Linssen.

De ploeg van trainer Leonid Slutsky verzuimde door de nieuwe nederlaag voor minimaal twee dagen de gedeelde tweede plaats te bezetten en staat na dit weekend sowieso op de vijfde plaats met 23 punten uit dertien wedstrijden.

FC Groningen verkeert juist wel in een prima vorm. De Groningers bleven tegen Vitesse voor de vijfde keer op rij ongeslagen in de competitie en stegen van de negende naar de voorlopige zesde plaats met twintig punten uit dertien wedstrijden.

De spelers van Vitesse zijn teleurgesteld na een doelpunt van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Vitesse kent opnieuw slecht begin

Vitesse kende tegen FC Groningen niet voor het eerst dit seizoen een slecht begin van de wedstrijd. Asoro zorgde al in de dertiende minuut voor de 0-1 door de rebound te benutten na een schot van Kaj Sierhuis.

Het doelpunt leverde nog wel wat consternatie op. Op het moment dat Asoro op doel schoot, gooide een supporter van Vitesse een bal in het veld, waardoor doelman Remko Pasveer was afgeleid, maar de videoscheidsrechter (VAR) greep niet in.

Vitesse was dusdanig van slag van de 0-1 dat niet veel later ook meteen de 0-2 viel. Asoro mocht in de 31e minuut na een kopbal van Sierhuis zomaar op Pasveer afstormen en toonde zich vervolgens uiterst koel.

De spelers van FC Groningen vieren een doelpunt tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Vitesse kent sterke fase na aansluitingstreffer

Met Tim Matavz als vervanger van de uitgefloten Jay-Roy Grot was Vitesse na rust een stuk scherper en kwam het ook al snel terug tot 1-2. Linssen volleerde na een uittrap van Pasveer fraai binnen.

Het was in de fase vlak daarna eigenlijk ook wachten op de 2-2, maar keeper Sergio Padt was de grote sta-in-de-weg voor Vitesse. Hij redde onder meer knap op een inzet van dichtbij van Eli Dasa.

In de slotfase raakte de energietank wat leeg bij Vitesse, waardoor FC Groningen niet echt meer in de problemen kon worden gebracht en zich bij Vitesse voegde in de toch al brede subtop.

