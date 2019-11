Bondscoach Sarina Wiegman was vrijdag erg blij met wat de Oranjevrouwen lieten zien in de met liefst 0-8 gewonnen uitwedstrijd tegen Turkije in de EK-kwalificatie. Nederland is door de monsterscore weer een stap dichter bij het EK van 2021 in Engeland.

"Ik ben echt heel tevreden. Niet alleen met de uitslag, maar ook met het aantal kansen dat we hebben gecreëerd. We hebben in grote fases van de wedstrijd ook gewoon goed gevoetbald", zei Wiegman tegen de NOS.

"We stonden goed als team. Alles was beter op elkaar afgestemd. Het helpt ook dat we al vroeg scoorden. We waren in het restant van de eerste helft nog af en toe wat slordig, maar in de tweede helft was dat niet het geval en beloonden we onszelf."

Wiegman had ook lovende woorden over voor Shanice van de Sanden en Aniek Nouwen. De aanvaller blonk uit met een doelpunt en vier assists en de verdediger maakte ten koste van Anouk Dekker verrassend haar basisdebuut.

"Shanice heeft een best zware periode achter de rug. Ze heeft keihard gewerkt om te staan waar ze nu staat. Ze heeft het supergoed gedaan. Ze had een aantal sterke momenten", aldus de oefenmeester.

"Aniek is een groot talent. Ze doet het bij haar club PSV heel goed en klopt bij ons ook aan de deur. Ze zit al een poosje bij de selectie en heeft ook al wat minuten gespeeld, maar dit was een wedstrijd waarin ze het vanaf het begin kon laten zien."

De Oranjevrouwen vieren een doelpunt tegen Turkije. (Foto: Getty Images)

'Winnen is niet zo vanzelfsprekend'

Nederland neemt het dinsdag in Arnhem op tegen Slovenië, dat op dit moment de naaste belager is van Oranje, maar wel al negen punten minder heeft en bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld dan Rusland en Kosovo (ook zes punten).

"We speelden uit tegen Slovenië onze slechtste wedstrijd. Het belangrijkste is dat we dinsdag winnen en het is des te mooier als dat weer met grote cijfers gebeurt, maar Slovenië is wel van een andere orde dan Turkije", stelde Wiegman.

"Iedereen verwacht dat we gewoon weer gaan winnen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. We moeten altijd hard werken en als team functioneren. Dan zie je dat we ook tegen teams die heel verdedigend acteren tot veel kansen komen."

Nederland boekte tegen Turkije haar grootste uitzege ooit en de grootste van het jaar. Oranje won in 2019 al wel twee keer met zeven treffers verschil: in april tegen Chili (7-0) en in augustus tegen Estland (0-7).

De wedstrijd Nederland-Slovenië begint dinsdag om 20.00 uur in het GelreDome. De KNVB had voor de ontmoeting vorige week al een kleine twintigduizend kaarten verkocht en de verwachting is dat het stadion ook dit keer zo goed als uitverkocht zal zijn.