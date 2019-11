Ernesto Valverde vreest niet voor zijn ontslag bij FC Barcelona, hoewel de kritiek op de 55-jarige trainer deze week flink toenam door een nederlaag bij Levante (3-1) en een gelijkspel tegen Slavia Praag (0-0).

"Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst", zei Valverde vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Celta de Vigo van zaterdagavond in Camp Nou.

"Ik heb recent nog gedineerd met de president (Josep Bartomeu, red.) en hij heeft me altijd gesteund. Ik voel nog steeds steun en respect vanuit de clubleiding."

Barcelona gaat aan kop in La Liga én in groep F van de Champions League, maar de regerend kampioen van Spanje heeft in de competitie al drie nederlagen geleden in elf wedstrijden en het spel is zeker de laatste weken niet altijd even goed.

Afgelopen zaterdag verloor de ploeg van Frenkie de Jong door drie goals van Levante in een tijdsbestek van amper zeven minuten en tijdens het matige Champions League-duel met Slavia Praag van dinsdag was er gefluit te horen in Camp Nou.

"Of ik de kritiek begrijp, doet er niet zo toe. Het is wat het is", aldus Valverde. "Ik heb er niet zo veel op te zeggen. Als we een goal hadden gemaakt tegen Slavia, was het een stuk rustiger geweest bij de club."

'We moeten kalm blijven'

Valverde is sinds medio 2017 in dienst van Barcelona en hij leidde de club in zijn eerste twee seizoenen naar de landstitel. Mede door een gebrek aan succes in de Champions League is de oud-aanvaller nooit onomstreden geweest in Catalonië.

"Een week geleden hadden we nog zeven zeges op rij geboekt en ging alles perfect", blijft Valverde rustig. "Nu hebben we twee duels op rij niet gewonnen en is het onrustig. Dat is goed voor onze tegenstanders, maar wij moeten kalm blijven. We staan nog steeds bovenaan in de competitie."

De Bask beseft wel dat zijn ploeg zaterdag een zege nodig heeft op Celta, dat slechts achttiende staat in La Liga. "We moeten het winnende gevoel weer terugkrijgen. We weten wat het betekent als je verliest bij deze club."

FC Barcelona tegen Celta begint zaterdag om 21.00 uur. Nummer twee Real Madrid speelt een paar uur eerder een uitwedstrijd tegen Eibar (aftrap 18.30 uur).

Ernesto Valverde is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

