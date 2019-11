Shanice van de Sanden heeft het plezier in voetballen teruggekregen na een mindere periode. De aanvaller blonk vrijdag met een doelpunt en vier assists uit bij de monsterzege van de Oranjevrouwen tegen Turkije (0-8) in de EK-kwalificatie.

"Het plezier was even weg, maar is nu weer terug. Ik ben aan de slag gegaan met een mental coach en heb dingen voor mezelf op papier gezet. Wat dat precies is geweest, hoeft niet volledig blootgelegd te worden", zei ze tegen Veronica.

"Het belangrijkste is dat ik fris ben en er weer zin in heb. Ik wil mezelf weer laten zien in het shirt van Oranje en ik denk dat dat vandaag wel is gelukt. Nu moet ik deze lijn zien vast te houden."

Van de Sanden erkende onlangs dat ze moeite had met de kritiek die ze kreeg op het afgelopen WK in Frankrijk. Ze raakte op het voor Nederland succesvolle toernooi - de finale werd bereikt - na een aantal matige wedstrijden haar basisplaats kwijt.

"Ik denk dat de media in mijn kop zijn gaan zitten dit WK. Daar moet ik aan gaan werken richting een volgend toernooi", vertelde ze eerlijk na de verloren finale tegen titelverdediger de Verenigde Staten (0-2).

Stand groep A EK-kwalificatie 1. Nederland: 5-15 (24-2)

2. Slovenië: 4-6 (13-6)

3. Rusland: 3-6 (5-2)

4. Kosovo: 3-6 (4-6)

5. Estland: 4-1 (1-13)

6. Turkije: 5-1 (1-19)

'De knop gaat na een gemiste kans meteen om'

Van de Sanden vond haar doelpunt vrijdag tegen Turkije een mooi voorbeeld van de ontwikkeling die ze in haar hoofd heeft doorgemaakt. Ze miste eerst nog een enorme kans, maar zorgde een paar minuten later wel op koelbloedige wijze voor de 0-1.

"De knop gaat na een gemiste kans meteen om. Ik hoef het niet direct in de eerste actie al te laten zien. Ik moet in dat soort situaties gewoon rustig blijven. Zo vroeg in de wedstrijd komt er altijd wel weer een volgende kans", vertelde ze.

Van de Sanden leverde na haar doelpunt de assist bij de 0-3, 0-4, 0-5 en 0-6 en had zo een groot aandeel in de overwinning die Nederland weer een stap dichter bij het EK van 2021 in Engeland bracht.

"M'n teamgenoten hebben voor me geteld, het waren er inderdaad vier", lachte ze. "Ik ben blij dat ik weer terug ben, maar vooral met het doelpunt en de assists. Dat overkomt me niet elke dag. Dit geeft een lekker gevoel."