De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun vijfde wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. De regerend Europees kampioen had vrijdag in Izmir geen enkel probleem met Turkije en boekte zijn grootste uitzege ooit: 0-8.

Shanice van de Sanden (één goal en vier assists), Vivianne Miedema (twee goals en één assist), Daniëlle van de Donk (drie goals na rust) en Sherida Spitse (twee goals en één assist) waren de uitblinkers bij de Oranjevrouwen.

Het was de grootste zege van het jaar voor Nederland, dat in 2019 al wel twee keer met zeven treffers verschil won; in april in een vriendschappelijk duel met Chili (7-0) en eind augustus bij de start van de EK-kwalificatie op bezoek bij Estland (0-7).

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft met vijftien punten uit vijf duels een straatlengte voorsprong op Slovenië (zes punten uit vier wedstrijden) en Rusland en Kosovo (beide zes punten uit drie wedstrijden).

Nederland moet nog vijf duels spelen in de groepsfase van de kwalificatie voor het EK van 2021. Oranje neemt het dinsdag in Arnhem op tegen Slovenië (aftrap 20.00 uur).

De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, samen met de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.

Aniek Nouwen (tweede van links) kreeg een kans in de basis bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

Miedema maakt 66e en 67e interlandtreffer

Turkije, dat twee maanden geleden in Heerenveen met 3-0 verloor van Nederland, hield vrijdag in eigen huis 25 minuten stand, maar daarna vertaalde het verschil in kwaliteit tussen de nummer drie en de nummer 64 van de FIFA-ranking zich ook naar het scorebord.

Van de Sanden, die de vorige twee interlands miste door een blessure, opende de score in de 26e minuut op aangeven van Miedema. Het ontging de Servische arbitrage dat de buitenspeler net buitenspel stond. Vlak daarna kreeg Oranje een strafschop na een overtreding van Ipek Kaya op Van de Donk en Spitse schoot onberispelijk raak vanaf 11 meter.

Miedema leek vlak voor rust de 0-3 te maken, maar haar inzet werd op de lijn ongelukkig geblokt door Aniek Nouwen, de pas twintigjarige PSV-verdediger die in de basis de voorkeur kreeg boven routinier Anouk Dekker. In de blessuretijd maakte Miedema alsnog haar 66e interlandtreffer. De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen kopte een voorzet van Van de Sanden knap in de verre hoek.

Vivianne Miedema kopt de 0-3 binnen. (Foto: Pro Shots)

Van de Donk scoort drie keer binnen twintig minuten

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet en ging Nederland gewoon verder met scoren. Na tien minuten was het al 0-4, nadat Van de Sanden de bal door de benen van Kaya bij Van de Donk kreeg en de middenvelder van Arsenal niet faalde in de afwerking.

Van de Sanden was ook de aangever bij de 0-5 van Miedema - die alert was bij een lage voorzet van de rechterkant - en de 0-6 van Van de Donk - die een een-twee aanging met Van de Sanden en beheerst raak schoot.

Een kleine twintig minuten voor tijd maakte Van de Donk haar derde treffer in minder dan twintig minuten door raak te koppen uit een corner van Spitse.

Na de 0-7 haalde Wiegman Van de Donk van het veld, nadat de bondscoach eerder al de teruggekeerde Jackie Groenen en Miedema had gewisseld. Katja Snoeijs kon daardoor haar debuut maken en Spitse maakte er in blessuretijd nog 0-8 van.