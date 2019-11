Club Brugge-trainer Philippe Clement heeft vrijdag aanvaller Mbaye Diagne na het strafschopincident tegen Paris Saint-Germain niet opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd van zondag tegen Antwerp.

"Diagne zit niet in de selectie voor zondag en de komende weken. Daarnaast krijgt hij ook een zware financiële sanctie", zei Clement op een persconferentie. "Ik zal bepalen of hij de komende weken of maanden kan terugkeren in de selectie. Dat zal vooral van hem afhangen."

Diagne zorgde woensdag voor een veelbesproken moment in het uitduel met PSG in de Champions League. Hij eiste de bal in de slotfase op bij een strafschop, terwijl Clement hem toeschreeuwde dat specialist Hans Vanaken hem moest nemen.

Vervolgens trapte Diagne de penalty zwak binnen en werd zijn poging gestopt door doelman Keylor Navas. De pijnlijke misser brak Club op, want de ploeg verloor met 1-0 en is ver verwijderd van overwintering in het miljoenenbal.

Diagne biedt excuses aan op Instagram

Na afloop kwam het volgens verschillende Belgische media tot een fikse ruzie in de kleedkamer van Club. Diagne zelf hield het op Instagram bij een korte verontschuldiging.

"Het spijt me heel erg. Dit was absoluut verkeerd. Ik wilde enkel de ploeg helpen, maar maakte een grote vergissing. Daar wil ik me ten eerste vooral voor excuseren bij de coach, de aanvoerder (Vanaken, red.), alle ploegmaats en uiteraard alle fans", schreef de Senegalees.

Club staat met twee punten uit vier wedstrijden derde in poule A van de Champions League. De kampioen van België heeft vijf punten achterstand op nummer twee Real Madrid. PSG is al verzekerd van de knock-outfase en Galatasaray is al uitgeschakeld.

Clement en zijn manschappen staan er wel goed voor in de Jupiler Pro League. Ze gaan aan kop met zes punten voorsprong op naaste achtervolger Standard Luik en hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League