Josep Guardiola heeft vrijdag in aanloop naar de topper tussen Liverpool en Manchester City zeer lovend gesproken over Jürgen Klopp. De manager van de 'Citizens' vindt dat Liverpool de huidige successen te danken heeft aan de Duitser.

"Hij heeft nogal wat voor elkaar gekregen. Liverpool was geen titelkandidaat toen hij het overnam, maar in drie, vier jaar tijd heeft hij ze naar de top geloodst", zei Guardiola op zijn persconferentie, twee dagen voorafgaand aan het treffen op Anfield.

Guardiola en Klopp kibbelden aan het begin van deze week volop in de media. De City-manager noemde Liverpool-aanvaller Sadio Mané "een groot talent dat soms schwalbes maakt", iets wat aanvankelijk kwaad bloed zette bij Klopp, maar de Duitser zette donderdag een streep onder die discussie.

"Wij krijgen constant allerlei vragen en dan antwoord je in een seconde, zonder te denken aan anderen en dat de camera aanstaat. Maar er is geen probleem tussen ons", vertelde Klopp toen aan Sky Sports.

"Het is onmogelijk om meer respect te hebben dan ik voor 'Pep' heb. Dat is hoe het zit. Ik ken hem al vele jaren, maar ik vind het nog steeds een grote eer dat ik het tegen hem mag opnemen. Ik zie hem als de beste manager ter wereld."

'Weet niet of titelstrijd is gespeeld bij nederlaag'

Liverpool won behoudens één gelijkspel tot dusver alles in de Premier League en gaat dan ook soeverein aan kop op de ranglijst met 31 punten. City verspeelde vooralsnog acht punten en volgt op zes punten achterstand (25 punten).

"Ik weet niet of de titelstrijd is gespeeld als we zondag verliezen. Ik heb echt geen idee. Het seizoen duurt nog zo lang. Ik wil gewoon dat mijn team vecht tot het einde", aldus Guardiola, die zich wel is bewust van de vorm van de concurrent.

"Liverpool verloor in de vorige competitie slechts eenmaal en is dit seizoen nog ongeslagen. Ik kan me dus niet voorstellen dat ze in de komende maanden nog heel veel gaan verliezen, maar dat is afwachten."

De kraker tussen Liverpool en City begint zondag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) op Anfield en staat onder leiding van scheidsrechter Michael Oliver. Vorig seizoen hielden beide ploegen elkaar in Liverpool op een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Ederson was destijds uitblinker bij City, maar hij ontbreekt zondag. Hij liep woensdag op bezoek bij Atalanta (1-1) een blessure op en wordt vervangen door Claudio Bravo, die tegen Atalanta rood kreeg en werd afgelost door verdediger Kyle Walker.

