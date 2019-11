De Oranjevrouwen spelen vrijdag in Turkije hun vijfde wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2021. De regerend Europees kampioen is nog foutloos in groep A. Het duel in Izmir begon om 17.00 uur. Volg alles hier live.

EK-kwalificatie Oranjevrouwen

Turkije-Nederland 0-5

Nederland nog ongeslagen in groep A

62' Sarina Wiegman zet haar eerste wissel in. Groenen gaat naar de kant. Voor haar in de plaats komt Victoria Pelova.

62' GOAL Nederland! 0-5



Miedema maakt haar tweede doelpunt van de avond.

De Turkse fans blijven vrolijk ondanks de grote achterstand van de Turkse vrouwen in Izmir.

56' GOAL Nederland! 0-4



Van de Sanden brengt Van de Donk in stelling die de bal beheerst achter keeper Sahin schiet.

52' Daar was bijna de 0-4 voor Nederland, maar Van de Donk kan haar voet net niet lekker tegen de bal zetten.

50' Jill Roord test keeper Sahin van afstand. Het schot gaat recht op de Turkse keeper af, waardoor ze makkelijk het vierde Nederlandse doelpunt kan voorkomen.

Vreugde na de 0-3 van Miedema in de blessuretijd van de eerste helft.

46' De tweede helft is onderweg. Nederland verdedigt een 0-3-voorsprong tegen Turkije.

Rust. De Nederlandse vrouwen gaan met een geruststellende 0-3-voorsprong rusten in Turkije. Shanice van de Sanden, Sherida Spitse en Vivianne Miedema zijn de doelpuntenmakers voor de ploeg van Sarina Wiegman.

45+1' GOAL Nederland! 0-3



Vivianne Miedema kopt vlak voor rust het derde doelpunt voor Nederland binnen.

41' Grote kans voor Nederland op de 0-3. Een corner leidt tot chaos in het Turkse strafschopgebied. Miedema lijkt te scoren, maar Nouwen staat een doelpunt in de weg.

Van de Donk vliegt Spitse in de armen na haar benutte penalty.

37' Met een comfortabele 0-2-voorsprong controleert Nederland de wedstrijd. De Turkse vrouwen komen bijna niet meer van de eigen helft af.

31' GOAL Nederland! 0-2



Sherida Spitse benut de penalty.

30' Penalty voor Nederland! Daniëlle van de Donk wordt in het strafschopgebied naar de grond gehaald door Kaya.

29' Enorme kans op de 0-2! Miedema maakt zich los van de Turkse verdedigers, maar haar schot gaat recht op keeper Sahin af.

26' GOAL Nederland! 0-1



Shanice van de Sanden komt goed voor haar tegenstander en rondt de voorzet van Vivianne Miedema prima af.

23' Grote kans voor Van de Sanden! Ze komt oog in oog met de Turkse keeper, maar haar schot wordt onderschept door de Turkse verdediging.

Dit zijn de elf vrouwen die Turkije proberen te verslaan. Voorlopig staat het nog 0-0 in Izmir.

20' Groenen krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd voor het te hardhandig van zich afduwen van een Turkse speler. Voor scheidsrechter Jelena Cvetkovic is het haar debuut op het hoogste internationale podium.

16' Nederland probeert het wel, maar de ruimtes zijn klein en Oranje speelt nog wat slordig. Nu is het Jackie Groenen die de bal net niet lekker aanneemt, waardoor de aanval strandt.

De meegereisde Nederlandse supporters hopen vanavond op de vijfde overwinning op rij in de EK-kwalificatiecyclus van de Oranjevrouwen.

8' Nederland kan het de Turkse vrouwen nog niet moeilijk maken. Ook op de vrije trap van Sherida Spitse hoeft de Turkse keeper niet in actie te komen.

3' Groenen stuurt Van de Sanden weg. Haar voorzet wordt onderschept door doelman Sahin en leidt dus niet tot groot gevaar.

1' Turkije trekt meteen ten aanval. De Nederlandse verdediging laat zich echter niet verrassen en maakt de voorzet van Melike Pekel onschadelijk.

Aftrap. De balt rolt in Izmir. Het is de eerste keer dat de Oranjevrouwen een wedstrijd spelen op Turkse bodem. De EK-kwalificatiewedstrijd afgelopen september in Heerenveen was de eerste ontmoeting tussen Nederland en Turkije in de historie. Die wedstrijd werd met 3-0 gewonnen door Oranje. Stefanie van de Gragt, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse maakten toen de doelpunten.

'Nouwen klopt nadrukkelijk aan de deur'

Ondanks dat Anouk Dekker fit is en kan spelen, kiest bondscoach Sarina Wiegman vanavond tegen Turkije toch voor Aniek Nouwen centraal in de verdediging. "Aniek klopt nadrukkelijk op de deur", verklaart Wiegman voor de camera van Veronica. "Dit is een goed moment om haar een keer te laten starten. Het is een kans voor Aniek om te laten zien waar ze staat, maar ze doet het ook gewoon heel goed." Voor Nouwen wordt dit haar vierde interland.

Van de Sanden terug in basis Oranje

Shanice van de Sanden, die tijdens het afgelopen WK haar basisplaats verloor aan Lineth Beerensteyn, staat weer in de basis bij de Oranjevrouwen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Beerensteyn ontbreekt vanwege een lichte hersenschudding. In de verdediging kiest Sarina Wiegman voor Aniek Nouwen. De twintigjarige PSV-speelster krijgt de voorkeur boven Anouk Dekker.



Opstelling Turkije: Sahin; Erkan, Topcu, Kaya, Karangenc; Berut, Karabulut, Kara; Hancar, Altunkulak, Pekel.



Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Nouwen, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Roord.

Wiegman: 'Kan heksenketel worden'

Ondanks de goede resultaten van de Oranjevrouwen in de EK-kwalificatiecyclus leidde de soms matige uitvoering tot kritiek. "Dat het spel af en toe iets minder is, weten we zelf ook. We kunnen beter", zegt bondscoach Sarina Wiegman tegen de NOS. "Toch kunnen we blij zijn met wat we hebben laten zien en de punten die we hebben gehaald." Wiegman vindt de omstandigheden voor de wedstrijd in en tegen Turkije lastig te voorspellen. "De entree is gratis en gezien de cultuur hier kan het een heksenketel worden. We zullen in ieder geval zelf het spel moeten maken, zoals ook in de voorgaande wedstrijden."

Een vlekkeloze kwalificatiecampagne tot dusver voor de Oranjevrouwen. Dit waren de eerste uitslagen:



08-10-2019: Nederland-Rusland 2-0

04-10-2019: Slovenië-Nederland 2-4

03-09-2019: Nederland-Turkije 3-0

30-08-2019: Estland-Nederland 0-7

Dit is nu de situatie in de groep van de Oranjevrouwen:



Vandaag, 17.00 uur, Izmir:

Turkije-Nederland



Dinsdag, 20.00 uur, Arnhem:

Nederland-Slovenië



Stand groep A:

Nederland 4-12 (16-2) Rusland 3-6 (5-2) Kosovo 3-6 (4-6) Slovenië 4-6 (13-6) Turkije 4-1 (1-11) Estland 4-1 (1-13)

Poulewinnaar en drie beste nummers twee naar EK. Overige zes nummers twee naar play-offs. Oranjevrouwen ·