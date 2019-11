PSV moet het zondag in Tilburg opnieuw zonder aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn stellen. Trainer Mark van Bommel hoopt desondanks dat zijn ploeg een einde kan maken aan een serie van vijf duels zonder zege.

Eredivisie-topscorer Malen (tien doelpunten) kwam op 19 oktober voor het laatst in actie, toen PSV met 3-0 van FC Utrecht verloor. Bergwijn raakte een week later geblesseerd. Beide aanvallers ontbreken ook in de Oranje-selectie die bondscoach Ronald Koeman vrijdag bekendmaakte.

Het duel met Utrecht was het begin van een zwakke serie voor PSV. De Eindhovenaren speelden sindsdien thuis tegen LASK (0-0), AZ (0-4-nederlaag) en uit tegen Sparta Rotterdam (2-2) en opnieuw LASK (4-1-nederlaag). De vijf duels zonder zege vormen de slechtste serie in zes jaar tijd.

"Het is duidelijk dat we in een hele moeilijke fase zitten", zegt Van Bommel dan ook. "Vijf keer op rij niet winnen hoort niet bij een topclub."

'Het mooie aan voetbal is dat er altijd een nieuwe wedstrijd is'

De oud-international hoopt dat PSV in Tilburg een einde kan maken aan de slechte serie. "Het mooie aan voetbal is dat er altijd weer een nieuwe wedstrijd is. Een wedstrijd waarin je de kans krijgt om jezelf te herpakken."

De coach beseft dat zijn ploeg er mentaal niet goed voorstaat. "Zo makkelijk als ik het nu zeg is het natuurlijk niet. Ik kan er allerlei bespiegelingen op loslaten, maar dat heeft vrij weinig zin. We moeten resultaat halen. Wij gaan naar Tilburg om te winnen. Dat is het uitgangspunt."

PSV mist ook de geschorste Ryan Thomas. Nick Viergever en Jorrit Hendrix zijn weer beschikbaar na schorsingen. Willem II-PSV begint zondag om 14.30 uur.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie