De Oranjevrouwen beginnen vrijdag met Aniek Nouwen in de basis aan het EK-kwalificatieduel met Turkije. De twintigjarige verdediger van PSV speelt in Izmir pas haar vierde interland.

Nouwen staat naast Dominique Bloodworth centraal in de defensie bij Oranje. De jonge Brabantse, die in maart debuteerde voor het Nederlands elftal, krijgt de voorkeur boven Anouk Dekker. De verdediger van Montpellier was de laatste twee interlands basisspeler.

Merel van Dongen en Desiree van Lunteren zijn de backs, waardoor de van een blessure teruggekeerde Kika van Es start als reserve. Middenvelder Jackie Groenen en aanvaller Shanice van de Sanden, die de vorige interlandperiode ook moesten overslaan door een kwetsuur, staan wel in de basis.

Daardoor is het vertrouwde middenveld met Groenen, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk weer in ere hersteld. Van de Sanden staat naast Vivianne Miedema en Jill Roord in de aanval. Lieke Martens ontbreekt nog steeds vanwege een teenblessure.

Het duel tussen Turkije en Nederland begint om 17.00 uur in het Bornova Stadium. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman gaat aan kop in groep A met twaalf punten uit vier wedstrijden. Turkije, dat begin september in Heerenveen met 3-0 verloor van Oranje, staat vijfde met één punt.

Opstellingen

Turkije: Sahin; Erkan, Topçu, Kaya, Karagenç; Barut, Karabulut, Kara, Hançar, Altunkulak; Pekel.

Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Nouwen, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Roord.