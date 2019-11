MVV Maastricht heeft vrijdag Pieter Nys ontslagen. De Belgische middenvelder zou diverse geledingen binnen de Limburgse club hebben opgezet tegen trainer Fuat Usta.

De dertigjarige Nys was bezig aan zijn vijfde seizoen bij MVV. Hij stond sinds medio oktober op non-actief.

"MVV Maastricht en Pieter Nys zijn in gezamenlijk overleg tot de conclusie gekomen dat het ontbinden van het lopende contract de beste oplossing is voor beide partijen.', schrijft MVV in een korte verklaring.

"Hierdoor kunnen zowel MVV als Nys hun vizier weer op de toekomst richten. Daarbij wenst MVV Pieter veel succes toe op zowel sportief als privé vlak."

Nys zette medespelers, sponsors en supporters op tegen trainer

Volgens de regionale omroep 1Limburg heeft Nys samen met ploeggenoot Maxime Gunst geprobeerd om medespelers, sponsors en supporters op te zetten tegen de technische staf. Ook Gunst staat sinds oktober op non-actief, MVV heeft met hem nog geen regeling getroffen.

Nys verloor dit seizoen zijn basisplaats onder Usta, die bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in De Geusselt. MVV bezet de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en speelt op vrijdagavond uit tegen Jong AZ.

