AZ-trainer Arne Slot is trots omdat zijn aanvallers Calvin Stengs en Myron Boadu vrijdag zijn opgeroepen voor Oranje. De coach denkt dat de dubbele uitverkiezing van de zelf opgeleide aanvallers is te danken aan het goede spel van zijn ploeg.

"Dit is prachtig. Ik kan dit niet los zien van de prestaties van het hele team op dit moment", zegt Slot tegen het AD.

"Boadu en Stengs zijn niet de enige internationals die we hebben. Pantelis Hatzidiakos zit in de selectie van Griekenland en Oussama Idrissi is opgeroepen voor Marokko. De spelers die nog geen international zijn, zijn wel nadrukkelijk in beeld, denk ik."

AZ is bezig aan een sterk seizoen en staat tweede in de Eredivisie achter Ajax. Na de 0-5-zege op FC Astana van donderdag zijn de Alkmaarders bovendien dicht bij overwintering in de Europa League.

Slot betreurt het dat zijn doelman Marco Bizot niet is opgeroepen. Bondscoach Ronald Koeman geeft de voorkeur aan keepers Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Kenneth Vermeer. "Jammer dat Bizot niet geselecteerd is. Hij heeft toch vaak de nul gehouden dit seizoen."

'Dit is mooi voor iedereen in de jeugdopleiding'

De achttienjarige Boadu speelt sinds 2013 in de jeugd van AZ. De twee jaar oudere Stengs meldde zich al in 2009 in de jeugdopleiding.

"Dit is een heel mooi verhaal voor iedereen die werkzaam is in de opleiding", zegt technisch directeur Max Huiberts van AZ dan ook. "En ook een compliment voor de hele selectie die uitstekend presteert. Het kan niet op, op dit moment."

De selectie van AZ vloog in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Kazachstan direct terug naar Nederland. "Ze zijn rond 4.00 uur aangekomen, maar Stengs en Boadu waren erg blij en klonken helemaal niet zo vermoeid", zegt Huiberts.

Trainer Slot is niet bang dat zijn jonge spelers met de extra wedstrijden bij Oranje te zwaar belast worden. "Het is belangrijk voor een topspeler om elke drie of vier dagen goed te spelen. Daar gaan ze goed mee om."

Oranje speelt volgende week zaterdag in Belfast tegen Noord-Ierland. Drie dagen later speelt Nederland in de Johan Cruijff ArenA zijn laatste duel in de EK-kwalificatie. Stengs en Boadu spelen zondag eerst nog met AZ, vanaf 20.00 uur in Den Haag tegen FC Emmen.

