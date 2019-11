Daishawn Redan is de opvallendste naam in de selectie van Jong Oranje. Donderdag speelt die ploeg in de EK-kwalificatie tegen Jong Gibraltar en vijf dagen later is er een oefenduel met Jong Engeland.

Redan maakte geen deel uit van de voorlopige selectie van Erwin van de Looi, maar doordat Myron Boadu is opgeroepen voor het Nederlands elftal doet de bondscoach van Jong Oranje vrijdag toch een beroep op de spits. Ook Calvin Stengs, die eerder dit seizoen voor Jong Oranje uitkwam, maakt de overstap naar 'het grote Oranje'.

De achttienjarige Redan debuteerde dit seizoen als invaller bij Hertha BSC in de Bundesliga. Het was tot dusver zijn enige optreden in de hoofdmacht. Het talent dat tot vorig seizoen in de jeugd van Chelsea speelde, kwam eenmaal eerder uit voor Jong Oranje.

Ook Tahith Chong (Manchester United), Tyrell Malacia (Feyenoord) en Azor Matusiwa (FC Groningen) keren terug in de selectie van Jong Oranje. AZ en FC Groningen zijn met elk drie spelers hofleverancier.

Jong Oranje speelt donderdag om 19.00 uur in het Victoria Stadium tegen Jong Gibraltar. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong Engeland is op dinsdag 19 november op De Vijverberg in Doetinchem.

Stand in groep 7 EK-kwalificatie 1. Jong Oranje 3-9 (+10)

2. Jong Portugal 3-6 (+4)

3. Jong Wit-Rusland 4-5 (+8)

4. Jong Noorwegen 3-4 (-3)

5. Jong Cyprus 4-4 (-4)

6. Jong Gibraltar 3-0 (-15)

Selectie Jong Oranje

Keepers: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdedigers: Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenvelders: Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona), Azor Matusiwa (FC Groningen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam)

Aanvallers: Justin Kluivert (AS Roma), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Daishawn Redan (Hertha BSC), Tahith Chong (Manchester United), Cody Gakpo (PSV)