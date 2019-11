Ajax moet het in ieder geval in de rest van dit kalenderjaar zonder David Neres doen. De 22-jarige aanvaller heeft een knieblessure en moet een operatie aan zijn meniscus ondergaan.

Neres liep de blessure dinsdag op tijdens het bizarre Champions League-duel met Chelsea (4-4). Hoewel het waarschijnlijk voor rust al gebeurde, speelde de Braziliaan ermee door tot hij in de 72e minuut uit tactisch oogpunt gewisseld werd.

"In de rust heb ik nog gevraagd of iedereen oké was. Direct na de wedstrijd was duidelijk dat er iets met David was. Het is ontzettend vervelend voor hem en ook voor het team. Zijn grote vorm was aanstaande", zei Ajax-coach Erik ten Hag vrijdag op zijn persconferentie.

"Hij moet nu geopereerd worden. Het herstel kan ook langer duren, maar op dit moment schatten we in dat hij in ieder geval tot de winterstop uitgeschakeld is."

Neres had in de laatste wedstrijden juist zijn basisplaats heroverd. Hij stond aan de aftrap tegen Feyenoord, PEC Zwolle en Chelsea en was in die duels goed voor drie goals en een assist.

'Kunnen leren van wedstrijd tegen Chelsea'

Ten Hag had op zijn perspraatje weinig zin om terug te kijken op de wedstrijd tegen Chelsea. Al stipte de coach wel aan dat het bizarre verloop zijn ploeg uiteindelijk verder kan helpen.

"Natuurlijk kunnen we er iets van leren. We deden heel veel goed, maar ook een aantal dingen slecht. Dit soort wedstrijden stop je in je bagage", aldus de 49-jarige Ten Hag.

"De ontwikkeling van een team en een individu gaat vele malen sneller met dit soort wedstrijden op het allerhoogste niveau. Het vormt je als voetballer en als team."

Koploper Ajax neemt het zondag in de Eredivisie op tegen FC Utrecht. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 12.15 uur.

