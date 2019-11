AZ-aanvallers Calvin Stengs en Myron Boadu zijn vrijdag voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Mohamed Ihattaren van PSV behoort nog niet tot de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland.

De twintigjarige Stengs en de twee jaar jongere Boadu - die als zoon van Ghanese ouders ook voor Ghana zou mogen uitkomen, maar al voor Nederland heeft gekozen - maken dit seizoen grote indruk bij AZ.

De Alkmaarse club staat tweede in de Eredivisie en ligt op koers voor overwintering in de Europa League. Stengs zat in tegenstelling tot Boadu al in de voorselectie van Oranje.

PSV-spelmaker Ihattaren (17) maakte zondag bekend dat hij het Nederlands elftal boven Marokko verkiest, maar in overleg met Koeman behoort hij nog niet tot de selectie.

In vergelijking met de voorselectie zijn keeper Marco Bizot, verdediger Hans Hateboer, middenvelder Tonny Vilhena en aanvaller Donyell Malen de afvallers. Matthijs de Ligt en Memphis Depay zijn er ondanks lichte blessures gewoon bij.

Mohamed Ihattaren koos onlangs voor Oranje, maar moet nog even wachten op zijn eerste oproep. (Foto: Getty Images)

Oranje kan zich voor EK plaatsen

Met vier spelers is Ajax hofleverancier van het Nederlands elftal. Daley Blind, Joël Veltman, Donny van de Beek en Quincy Promes kregen een uitnodiging. Wout Weghorst zit er voor het eerst sinds juni 2018 weer bij. De spits van VfL Wolfsburg behoorde sindsdien al wel vaak tot de voorselectie.

Nederland staat in de EK-kwalificatie op zaterdag 16 november tegenover Noord-Ierland in Belfast en treft Estland drie dagen later in de Johan Cruijff ArenA. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Bij een gelijkspel tegen de Noord-Ieren is Oranje zeker van deelname aan het EK van volgend jaar, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Nederland 6-15 (19-7)

2. Duitsland 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland 7-4 (4-12)

5. Estland 7-1 (2-21)

De 25-koppige selectie van Oranje

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

Bekijk het programma en de standen in de EK-kwalificatie