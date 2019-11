Algemeen directeur Toon Gerbrands is vastberaden om PSV snel weer de juiste richting op te krijgen. De bestuurder roept op tot steun bij de zwalkende Eindhovense club.

PSV ging donderdag kansloos met 4-1 onderuit bij het Oostenrijkse LASK in de Europa League en die nederlaag vormde een nieuw dieptepunt in een moeilijke fase. De ploeg van coach Mark van Bommel is al vijf duels zonder zege.

"Het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten naar aanleiding van de recente resultaten van PSV", schrijft de 62-jarige Gerbrands op Twitter.

"Intern voelt iedereen de urgentie. Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig."

De PSV-spelers verlaten gedesillusioneerd het veld in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel begrijpt onrust

Trainer Van Bommel zei na de nederlaag bij LASK te begrijpen dat de onrust toeneemt. "Je kunt niet vijf keer achter elkaar niet winnen. Het wordt niet rustiger, maar dat is normaal als PSV vijf keer op rij niet wint, om wat voor reden dan ook."

Ondanks het verlies bij LASK kan PSV de knock-outfase van de Europa League nog halen. De Eindhovenaren bezetten in groep D met twee duels te gaan de derde plek achter Sporting CP (negen punten) en LASK (zeven punten).

De volgende wedstrijd van PSV is zondag om 14.30 uur. De 24-voudig landskampioen gaat als nummer drie van de Eredivisie op bezoek bij Willem II.

