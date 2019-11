De fanatieke fans van Brescia hebben zich in een verklaring uitgesproken tegen hun eigen spits Mario Balotelli en het opgenomen voor de supporters van Hellas Verona. Balotelli werd onlangs racistisch bejegend door een deel van de harde kern van Hellas.

De 29-jarige Balotelli stapte zondag tijdens Hellas Verona-Brescia van het veld nadat een deel van de fanatieke aanhang van de thuisploeg apengeluiden naar hem maakte. Hij kreeg daar een gele kaart voor, maar keerde nadat de wedstrijd even was stilgelegd weer terug.

Als straf voor het incident moet Hellas tijdens het komende thuisduel een deel van het stadion gesloten houden. De club besloot zelf om de leider van de harde kern tot medio 2030 uit het stadion te weren na uitspraken over Balotelli. De harde kern van Brescia is het daar niet mee eens.

"Als Balotelli mentaal niet klaar was voor de Hellas-fans en voor zo'n belangrijke wedstrijd waarin onze trainer voor zijn laatste kans vocht, dan had hij dat moeten zeggen en zijn plek moeten afstaan aan iemand anders die niet zo irritant is als hij. Niemand was daar rouwig om geweest, integendeel", staat in de verklaring.

"De persoonlijke verklaringen van een van de leiders van de Hellas-fans rechtvaardigen niet de heksenjacht die door de media en bepaalde instanties is aangewakkerd in een poging om alle ultra's te criminaliseren en uit te bannen."

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet voor een video van het incident met Balotelli.

'Racisme wordt gebruikt om paniek te zaaien'

De Brescia-supporters balen van het in hun ogen onjuiste beeld dat van Italiaanse voetbalfans wordt geschetst. "We willen niet zeggen dat alles acceptabel is, maar het is ook niet zo dat alle Verona-fans racisten zijn. Je kunt hele supportersgroepen niet wegzetten als racistisch. Racisme bestaat wel, maar wordt in de publieke opinie vaak gebruikt om paniek te zaaien."

"We twijfelen er niet aan dat Balotelli Italiaans en zelfs Bresciaans is, maar dat rechtvaardigt zijn arrogante houding niet. Zijn capriolen zijn maar al te bekend. Hij moet zich eens opofferen en passie, respect en motivatie tonen. Daar lijkt hij totaal onbekend mee."

De reactie van de Brescia-supporters lijkt op de verklaring die de harde kern van Internazionale twee maanden geleden online zette nadat spits Romelu Lukaku het mikpunt was van Cagliari-fans. Ook zij namen het op voor de supporters van de tegenstander.

Racisme is al jaren een groot probleem in het Italiaanse voetbal, maar grote straffen blijven uit. In tegenstelling tot Hellas Verona ontkwam Cagliari bijvoorbeeld zelfs aan een straf van de nationale bond.

Balotelli speelt sinds dit seizoen voor Serie A-laagvlieger Brescia, de club uit de streek waar hij opgroeide. De 36-voudig international van Italië kwam eerder uit voor onder meer Internazionale, Manchester City, AC Milan en Liverpool.

