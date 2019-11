De spelers van PSV merken dat er door de slechte resultaten geen enkel vertrouwen is binnen de ploeg. De pijnlijke 4-1-nederlaag tegen LASK in de Europa League vormde donderdag een nieuw dieptepunt.

"In de eerste helft was er nog discipline en vechtlust, maar na rust speelden we LASK helemaal in de kaart. We waren zó slecht in de passing en de keuzes", zei verdediger Nick Viergever bij FOX Sports.

"Het was open huis met grote ruimtes en je kon zien dat het vertrouwen broos is. Bij vlagen ziet het eruit alsof we niet meer kunnen voetballen. We zitten in een fase waarin het totaal niet lukt."

Tegen LASK stond PSV halverwege nog met 0-1 voor, maar in de tweede helft ging het helemaal mis. De thuisploeg was veel sterker en profiteerde optimaal van de ruimte die de ploeg van trainer Mark van Bommel weggaf.

"LASK is geen wonderploeg, maar een heel opportunistische ploeg die hard werkt en zijn taken goed uitvoert. Dat maakt het eigenlijk nog pijnlijker", aldus Viergever.

Pijnlijke cijfers op het scorebord in Linz. (Foto: Pro Shots)

Dumfries: 'Vertrouwen is er totaal niet'

PSV won zaterdag uit bij Sparta Rotterdam (2-2) voor de vierde keer op rij niet, wat richting het duel met LASK tot een gesprek leidde. Een goed resultaat leverde dat dus niet op in Oostenrijk.

"Op dit moment gaan er allerlei gedachtes door mijn hoofd. We hebben ons in de tweede helft laten overklassen. In deze moeilijke fase is het vertrouwen er totaal niet", constateerde rechtsback Denzel Dumfries.

"De fase waarin we zitten, is gewoon niet fijn. Ik dacht dat het vertrouwen zou groeien nadat we deze week met elkaar gesproken hebben, maar je hebt kunnen zien dat het niet zo was."

Dumfries vindt dat de PSV'ers zich misschien nog bewuster van de situatie moeten worden. "We gaan er eens goed over nadenken. Ik zal altijd strijdbaar blijven. Het is moeilijk, maar we moeten doorgaan. We moeten zondag tegen Willem II gewoon weer knallen."

Stand groep D Europa League 1. Sporting CP 4-9

2. LASK Linz 4-7

3. PSV 4-7

4. Rosenborg 4-0

'Lastig om hieruit te komen'

Ook Viergever vindt dat alle spelers van PSV bij zichzelf te rade moeten gaan. "Het is heel lastig om eruit te komen", aldus de oud-speler van AZ en Ajax. "We moeten elkaar niets verwijten, want we blijven een team en moeten in elkaar geloven. Iedereen moet goed nadenken over wat hij brengt."

Ondanks de afgang tegen LASK heeft PSV nog wel kans op overwintering in de Europa League. De Eindhovenaren bezetten met zeven punten en met nog twee speelrondes te gaan de derde plek in groep D.

PSV staat in de Eredivisie op de vierde plek. De ploeg van Van Bommel speelt zondag uit tegen Willem II (aftrap: 14.30 uur).

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League