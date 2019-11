De spelers van Feyenoord houden ondanks het teleurstellende gelijkspel van donderdag in eigen huis tegen BSC Young Boys (1-1) hoop op overwintering in de Europa League. De Rotterdammers staan er na vier wedstrijden niet al te florissant voor in de groepsfase.

"Het wordt lastig, maar niet onmogelijk. Het kan zeker nog. Zolang er nog een kans is, moeten we daarvoor gaan. Dat betekent dat we over twee weken van Rangers moeten winnen. De spirit is in elk geval goed", zei Kenneth Vermeer in De Kuip.

Feyenoord staat met vier punten onderaan in de poule, samen met FC Porto. De ploeg van de nieuwe trainer Dick Advocaat heeft drie punten achterstand op de koplopers Young Boys en Rangers FC en bovendien een minder onderling resultaat.

"Om echt een goede uitgangspositie te hebben, hadden we vandaag moeten winnen. Maar de groep is zeker nog niet voorbij. We moeten nu van Rangers winnen, dan kan het nog steeds. We zijn nog niet uitgeschakeld", aldus Jens Toornstra.

"Het kan een mooie finale worden in Porto. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor als voetballer. Het liefst waren we natuurlijk al in een vroegtijdig stadium zeker geweest van de knock-outfase, maar dat zit er dit keer niet in."

De spelers van Feyenoord vieren de 1-0 van Steven Berghuis tegen Young Boys. (Foto: Pro Shots)

'Het was best wel stil in de kleedkamer'

Feyenoord mocht niet echt aanspraak maken op meer dan een gelijkspel tegen Young Boys. De thuisclub speelde een goede eerste helft en stond halverwege ook op voorsprong, maar gaf die weg in een matige tweede helft.

"Het was na afloop best wel stil in de kleedkamer", vertelde Rick Karsdorp. "We wisten dat we elke thuiswedstrijd moesten winnen. Dat zat er ook wel in, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is even zuur, maar we moeten er weer staan tegen Rangers."

De manier waarop de gelijkmaker van Young Boys viel, zorgde wel voor boosheid in het kamp van Feyenoord. Edgar Ié liet zich uitspelen door zijn directe tegenstander, waarna Marvin Spielmann uiteindelijk kon scoren.

"Als Edgar wat beter had gestaan, dan had hij de bal gehad. Nu moest hij van te ver komen. Dan schiet het ook nog in zijn hamstring en zie je hem erachteraan gaan, wachten, er weer achteraan gaan en weer wachten. En dan krijg je hem zo tegen...", verzuchtte Karsdorp.

Marvin Spielmann schiet namens Young Boys de 1-1 binnen. (Foto: Pro Shots)

'Het kan gek lopen in de voetballerij'

Het gelijkspel tegen Young Boys betekende wel dat Feyenoord ongeslagen bleef onder Advocaat. De 72-jarige Hagenaar volgde vorige week de opgestapte Jaap Stam op en debuteerde zondag met een probleemloze 0-3-zege op VVV-Venlo.

"Het kan gek lopen in de voetballerij", aldus Vermeer. "Laten we hopen dat het sentiment is gekeerd. We hebben ook vandaag weer een verdienstelijke pot gespeeld. Hier moeten we vertrouwen uit tanken en op voortborduren."

"Iedereen weet ook wel dat het nog beter moet", plaatste Karsdorp nog een kritische noot. "Dat was ook tegen VVV zo. We wonnen daar weliswaar met ruime cijfers, maar het was niet groots. De punten zijn op dit moment echter even het belangrijkste."

Feyenoord speelt zondag voor eigen publiek tegen Eredivisie-hekkensluiter RKC Waalwijk. De landskampioen van 2017 is na twaalf speelrondes pas terug te vinden op de tiende plaats.

