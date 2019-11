Dick Advocaat kan leven met het 1-1-gelijkspel van Feyenoord tegen Young Boys in de Europa League, al schieten de Rotterdammers niks op met het zwaarbevochten punt. De kersverse trainer ziet een remise als het hoogst haalbare.

"1-1 is denk ik de juiste weergave van de wedstrijd, want meer zat er niet in voor ons", concludeerde Advocaat in gesprek met RTL 7. "Ik had ervoor kunnen kiezen om meer risico te nemen, maar ik had niet het gevoel dat dat zou helpen. Het was een moeizaam duel."

Feyenoord opende na achttien minuten nog wel de score dankzij een benutte penalty van Steven Berghuis. Young Boys was in de tweede helft meerdere malen dreigend en tekende twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker in De Kuip.

"Het kostte ons enorm veel kracht om tegen Young Boys te spelen", zag Advocaat. "Deze ploeg staat niet voor niets bovenaan in Zwitserland en in onze poule. Het is gewoon een heel moeilijk team om tegen te spelen, want ze hebben veel snelheid voorin en daardoor konden ze vaak gevaarlijk worden bij balverlies."

Dick Advocaat berust in de remise van Feyenoord. (Foto: Getty Images)

'Kunt niet verwachten dat alles nu ineens veel beter is'

Feyenoord bleef weliswaar ook in de tweede wedstrijd onder Advocaat zonder nederlaag, maar de kansen op overwintering in de Europa League zijn er niet groter op geworden voor de geplaagde Rotterdammers. Young Boys en Rangers, dat donderdag met 2-0 won van FC Porto, hebben drie punten meer.

Advocaat realiseert zich dat het een pittig karwei wordt voor Feyenoord om te overwinteren en benadrukt dat zijn ploeg moet groeien. "We leden onnodig veel balverlies, maar je kunt ook niet na zes dagen verwachten dat alles ineens veel beter is. De spelers hebben in ieder geval alles gegeven."

Aanvoerder Steven Berghuis sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. "In de tweede helft waren we slordig en kwamen we bijna niet meer van de eigen helft af. We riepen de gelijkmaker over onszelf af en moeten denk ik blij zijn met een punt."

Feyenoord sluit de groepsfase af met wedstrijden tegen Rangers (thuis, 28 november) en FC Porto (uit, 12 december). De huidige nummer tien in de Eredivisie wacht voor het treffen met Rangers nog duels in de Eredivisie met RKC Waalwijk (thuis) en FC Groningen (uit).

