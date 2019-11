Feyenoord is er donderdag niet in geslaagd om het cruciale Europa League-duel met BSC Young Boys te winnen. De Rotterdammers gaven in De Kuip na rust een voorsprong uit handen: 1-1.

Feyenoord kwam in de achttiende minuut al op voorsprong door een rake strafschop van Steven Berghuis, maar moest in de 71e minuut de op dat moment verdiende gelijkmaker incasseren van Marvin Spielmann.

In de andere wedstrijd in poule G won Rangers FC in eigen huis met 2-0 van FC Porto door doelpunten van Alfredo Morelos (69e minuut) en Steven Davis (73e minuut).

Feyenoord moet daardoor vrezen voor uitschakeling in de Europa League. De ploeg van de nieuwe trainer Dick Advocaat staat samen met Porto onderaan in de poule (beide vier punten) en heeft drie punten achterstand op Young Boys én Rangers.

Young Boys was twee weken geleden in Zwitserland met 2-0 te sterk voor Feyenoord en is wat betreft onderling resultaat dus in het voordeel ten opzichte van de Rotterdammers. Over drie weken komt Rangers op bezoek in De Kuip.

Stand groep G Europa League 1. Young Boys: 4-7

2. Rangers FC: 4-7

3. Feyenoord: 4-4

4. FC Porto: 4-4

Tapia vervanger van geschorste Fer

Met Renato Tapia in de basis als vervanger van de geschorste Leroy Fer begon Feyenoord aftastend aan de wedstrijd tegen Young Boys. De thuisclub ging niet blind op zoek naar de openingstreffer, maar koesterde het balbezit en loerde op een foutje achterin bij de bezoekers.

Toch kreeg Feyenoord al in de zevende minuut een grote kans op de 1-0. Luis Sinisterra draaide na een lage voorzet van Rick Karsdorp goed weg bij zijn directe tegenstander, maar schoot de bal van dichtbij via het been van een verdediger van Young Boys naast.

De openingstreffer viel in de achttiende minuut alsnog. Berghuis mocht na een domme overtreding van Jordan Lotomba op de mee opgekomen back Ridgeciano Haps vanaf elf meter aanleggen en faalde niet oog in oog met doelman David von Ballmoos.

Het betekende de eerste rake penalty voor Feyenoord in een Europees hoofdtoernooi sinds 2006, toen Theo Lucius tegen Lokomotiv Sofia scoorde uit een strafschop.

Het spelbeeld bleef in het restant van de eerste helft hetzelfde. Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder, waardoor zowel Feyenoord (kopbal van Edgar Ié voorlangs) als Young Boys (kopbal van Frederik Sorensen over en inzet van Roger Assalé naast) kansen creëerde, zonder tot scoren te komen.

Feyenoord-fans staken vuurwerk af voor het duel met Young Boys. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord na rust naar achteren gedrongen

In de openingsfase van de tweede helft werd Feyenoord wel ver naar achteren gedrongen. Dat resulteerde tot twee keer toe bijna in de 1-1, maar Sorensen trof uit een hoekschop de bovenkant van de lat en Assalé schoot na een fraai hoogstandje veel te wild over.

Feyenoord kon er niet al te veel tegenoverstellen. Haps testte na en combinatie met Nicolai Jørgensen nog wel de vuisten van Von Ballmoos, maar dat was het enige wapenfeit van de thuisploeg in aanvallend opzicht.

Het was verder vooral tegenhouden voor Feyenoord en het was dan ook eigenlijk wachten op de 1-1. Die viel in de 71e minuut. Ié raakte geblesseerd in de achtervolging op Jean-Pierre Nsame, die daardoor vrij kon voorzetten. Het schot van Assalé werd nog geblokt, maar invaller Spielmann scoorde uit de rebound.

Feyenoord had eigenlijk alleen wat aan een zege en ging in de slotfase vol op jacht naar de 2-1. Orkun Kökcu had die tien minuten voor tijd op zijn schoen, maar hij schoot in vrijstaande positie ruim over, waardoor het bij 1-1 bleef en Feyenoord ver verwijderd is van Europese overwintering.

Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer zweeft bij een poging van Young Boys. (Foto: Pro Shots)

