PSV-trainer Mark van Bommel vindt dat zijn ploeg donderdag door de ondergrens zakte tegen LASK (4-1). Zijn ploeg wist voor het vijfde duel op rij niet te winnen.

"We hebben wel een paar tikken gehad de laatste tijd", zei Van Bommel tegen FOX Sports. "Deze tik is hard en ik had het ook niet verwacht."

PSV kwam tegen LASK al snel op voorsprong via een benutte strafschop van Daniel Schwaab. In de tweede helft liepen de Oostenrijkers over de Eindhovenaren heen en scoorden ze vier keer.

"We waren niet in staat om onder hun opportunistische spel uit te voetballen", zag Van Bommel. "Tot aan de rust hielden we het vol om gedisciplineerd te verdedigen, daarna niet meer. "

PSV gaf het in de tweede helft weg in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

'Je kunt niet vijf keer op rij niet winnen'

Van Bommel kon wel enkele verklaringen vinden voor de slechte reeks. "Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn spelers van de buitencategorie, die mis je door blessures. In andere wedstrijden kregen we rode kaarten."

"Alleen, je moet eerlijk zijn: dan nog kan je niet vijf keer achter elkaar niet winnen", vervolgde Van Bommel. "Het wordt niet rustiger, maar dat is normaal als PSV vijf keer op rij niet wint, om wat voor reden dan ook."

De geplaagde trainer vindt niet dat er iets moet veranderen bij zijn club. "We moeten hetzelfde blijven doen. Het klinkt heel makkelijk als je vijf keer niet wint, maar het is niet zo dat we nu zeggen: laat maar lopen, wedstrijd zes of zeven op rij zonder zege maakt niet uit."

Denzel Dumfries aan de bal tegen LASK. (Foto: Pro Shots)

Dumfries vindt dat PSV zich liet overklassen

PSV-verdediger Denzel Dumfries zei vooral teleurgesteld te zijn. "Op dit moment gaan er veel gedachtes door mijn hoofd heen."

Dumfries maakte een terneergeslagen indruk. De rechtsback had zich zaterdag nog kwaad gemaakt voor de camera na het 2-2-gelijkspel tegen Sparta Rotterdam.

"Na die wedstrijd hebben we met zijn allen gesproken. Ik dacht dat het vertrouwen binnen de ploeg daardoor zou groeien", zei Dumfries. "Maar ik denk dat je vandaag ook wel hebt gezien hoe het ging. We hebben ons laten overklassen."

Dumfries sprak van een "heel moeilijke fase" waarin PSV zich bevindt. "Maar we hebben natuurlijk nog genoeg perspectief om door te gaan in de Europa League. Het is zaak om geconcentreerd te blijven met zijn allen. Zondag spelen we tegen Willem II, dan moeten we knallen."