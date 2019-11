Luuk de Jong heeft zich donderdagavond met Sevilla voor de knock-outfase van de Europa League geplaatst. De Spanjaarden wonnen met 2-5 bij het Luxemburgse Dudelange en zijn daardoor zeker van overwintering.

Invaller De Jong kwam zes minuten na rust het veld in bij Sevilla, toen de bezoekers al met 0-4 leidden in Stade Josy Barthel door twee doelpunten van Munas Dabbur én Munir El Haddadi in de eerste helft.

El Haddadi voltooide in de 67e minuut zijn hattrick, waarna Dudelange in de slotfase nog de eer redde. Danel Sinani maakte in de 69e minuut eerst de 1-5 en verkleinde de marge elf minuten later naar drie.

Door de klinkende zege komt Sevilla op twaalf punten uit vier wedstrijden, terwijl hekkensluiter Dudelange op drie punten blijft steken. APOEL won donderdag met 2-1 van Qarabag en staat tweede met vier punten. Ook nummer drie Qarabag heeft vier punten.

Sevilla was dit decennium al zeer succesvol in de Europa League, want de Spaanse subtopper won het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi in de seizoenen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016.

Invaller Dost verliest met Eintracht Frankfurt

In groep F ging Bas Dost met Eintracht Frankfurt met 2-1 onderuit bij Standard Luik door een doelpunt van oud-PSV'er Maxime Lestienne in de 94e minuut. Voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic had in de 65e minuut nog voor de gelijkmaker gezorgd, maar dat was dus niet genoeg. Dost kwam een kwartier voor tijd het veld in.

Frankfurt blijft door de nipte nederlaag op zes punten steken, terwijl Standard Luik in gelijk puntenaantal is gekomen. De Belgen staan op basis van onderling resultaat tweede. Arsenal is met tien punten koploper.

In groep C boekte Tonny Vilhena met FC Krasnodar een thuisoverwinning op het Turkse Trabzonspor: 3-1. De eerste twee doelpunten vielen al in de eerste helft door een eigen goal van Serkan Asan en een treffer van Manuel Fernandes. Ivan Ignatyev maakte in blessuretijd nog de 3-0 en het slotakkoord was voor Trabzonspor.

Vilhena stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Krasnodar. De 24-jarige middenvelder speelde net als in de eerste drie Europa League-duels met FC Basel (5-0-verlies), Getafe (1-2-verlies) en Trabzonspor (0-2) de volle negentig minuten.

FC Basel won met 2-1 van Getafe en gaat met tien punten aan de leiding in groep C. Getafe en Krasnodar hebben vier punten minder en hekkensluiter Trabzonspor staat met één punt stijf onderaan.

