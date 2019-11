Luuk de Jong heeft zich donderdagavond met Sevilla voor de knock-outfase van de Europa League geplaatst door met 2-5 te winnen bij het Luxemburgse Dudelange. Wout Weghorst en Jeffrey Bruma deden slechte zaken met VfL Wolfsburg, terwijl Jeremain Lens een directe rode kaart kreeg bij Besiktas.

Invaller De Jong kwam zes minuten na rust het veld in bij Sevilla, toen de bezoekers al met 0-4 leidden in Stade Josy Barthel door twee doelpunten van Munas Dabbur én Munir El Haddadi in de eerste helft.

El Haddadi voltooide in de 67e minuut zijn hattrick, waarna Dudelange in de slotfase nog de eer redde. Danel Sinani maakte in de 69e minuut eerst de 1-5 en verkleinde de marge elf minuten later naar drie.

Door de klinkende zege komt Sevilla op twaalf punten uit vier wedstrijden, terwijl hekkensluiter Dudelange op drie punten blijft steken. APOEL won donderdag met 2-1 van Qarabag en staat tweede met vier punten. Ook nummer drie Qarabag heeft vier punten.

Sevilla was dit decennium al zeer succesvol in de Europa League, want de Spaanse subtopper won het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi in de seizoenen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016.

Invaller Dost verliest met Eintracht Frankfurt

In groep F ging Bas Dost met Eintracht Frankfurt met 2-1 onderuit bij Standard Luik door een doelpunt van oud-PSV'er Maxime Lestienne in de 94e minuut. Voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic had in de 65e minuut nog voor de gelijkmaker gezorgd, maar dat was dus niet genoeg. Dost kwam een kwartier voor tijd het veld in.

Frankfurt blijft door de nipte nederlaag op zes punten steken, terwijl Standard Luik in gelijk puntenaantal is gekomen. De Belgen staan op basis van onderling resultaat tweede. Arsenal is met tien punten koploper.

In groep C boekte Tonny Vilhena met FC Krasnodar een thuisoverwinning op het Turkse Trabzonspor: 3-1. De eerste twee doelpunten vielen al in de eerste helft door een eigen goal van Serkan Asan en een treffer van Manuel Fernandes. Ivan Ignatyev maakte in blessuretijd nog de 3-0 en het slotakkoord was voor Trabzonspor.

Vilhena stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Krasnodar. De 24-jarige middenvelder speelde net als in de eerste drie Europa League-duels met FC Basel (5-0-verlies), Getafe (1-2-verlies) en Trabzonspor (0-2) de volle negentig minuten.

FC Basel won met 2-1 van Getafe en gaat met tien punten aan de leiding in groep C. Getafe en Krasnodar hebben vier punten minder en hekkensluiter Trabzonspor staat met één punt stijf onderaan.

Standard Luik won thuis van Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Weghorst en Bruma onderuit met Wolfsburg

In groep I leden Weghorst en Bruma met Wolfsburg een thuisnederlaag tegen KAA Gent: 1-3. De Duitsers openden na twintig minuten via João Victor nog wel de score, maar de Belgen kwamen door doelpunten van Roman Yaremchuk en Laurent Depoitre na rust op voorsprong en stelden een kwartier voor tijd de zege veilig.

Weghorst, die vrijdag hoort of hij deel uitmaakt van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende EK-kwalificatieduels, deed net als Bruma de hele wedstrijd mee bij Wolfsburg.

De ploeg van trainer Oliver Glasner blijft op vijf punten steken, drie minder dan koploper Gent. Nummer drie Saint-Etienne won met 0-2 bij hekkensluiter FC Oleksandriya en heeft eveneens vijf punten.

Wout Weghorst ging met VfL Wolfsburg ten onder tegen KAA Gent. (Foto: Pro Shots)

Rood Lens bij verliezend Besiktas

In groep K ging Lens met het nog puntloze Besiktas onderuit bij SC Braga: 3-1. De Nederlander kreeg in de 44e minuut een directe rode kaart na een wat wilde sliding, al leek hij zijn directe tegenstander niet te raken. Op het moment van de rode kaart stond het al 2-1 en Wilson Eduardo gooide het duel in de 81e minuut op slot.

In groep H gaf Justin Kluivert met AS Roma een punt uit handen bij Borussia Mönchengladbach: 2-1. Verdediger Federico Fazio werkte in de 35e minuut binnen in eigen doel, maar maakte zijn fout goed door in de 64e minuut de 1-1 aan te tekenen.

Door een treffer van Marcus Thuram in de vijfde minuut van de blessuretijd eindigde Roma de wedstrijd alsnog in mineur. Kluivert speelde de hele wedstrijd bij de Romeinen, die net als Mönchengladbach vijf punten hebben. Istanbul Basaksehir, dat met 0-3 zegevierde bij het Oostenrijkse RZ Pellets WAC, gaat met zeven punten aan de leiding.

Espanyol zorgde voor een van de meest opvallende uitslagen van donderdagavond. De Spanjaarden waren met liefst 6-0 te sterk voor het Ludogorets van oud-Ajacied Jody Lukoki. De bezoekers stonden vanaf de twaalfde minuut met tien en vanaf de 35e minuut met negen man in Spanje.

