Een erg zwak PSV heeft donderdag in de Europa League een 4-1-nederlaag geleden tegen LASK. Het is de vijfde wedstrijd op rij zonder zege voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

PSV kende nog een goede start in Oostenrijk, want al na vijf minuten benutte Daniel Schwaab een dubieus toegekende strafschop. Vroeg in de tweede helft draaide LASK het duel in een tijdsbestek van vier minuten om via treffers van Reinhold Ranftl en Dominik Frieser.

De Eindhovense defensie zag er in de tweede helft vaak beroerd uit en incasseerde in de slotfase via João Klauss de derde en vierde treffer.

Het is voor het eerst sinds zes jaar dat PSV vijf duels op rij zonder zege is. Eerder werd er al niet gewonnen van FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en Sparta Rotterdam (2-2) in de Eredivisie. Tussendoor eindigde het thuisduel met LASK in de Europa League in 0-0.

Bij een zege in het Linzner Stadion had PSV zich verzekerd van een plek in de knock-outfase van het tweede Europese clubtoernooi. Door de nederlaag zakken de Eindhovenaren naar de derde plaats in groep D, achter Sporting CP en LASK.

Stand in groep D 1. Sporting CP 4-9

2. LAKS 4-7

3. PSV 4-7

4. Rosenborg 4-0

Penalty Schwaab enige doelpoging PSV in eerste helft

PSV kwam al na vijf minuten op voorsprong via Schwaab, die zich bij afwezigheid van de geblesseerde Steven Bergwijn en Donyell Malen over een strafschop ontfermde. De bal ging op de stip nadat een voorzet van Denzel Dumfries de uitgestoken arm van Ranftl raakte.

Het ontging arbiter Radu Petrescu dat de handsbal net buiten het strafschopgebied plaatsvond en in de Europa League is er geen VAR om de scheidsrechter op zijn vergissing te wijzen.

De strafschop van Schwaab was de enige doelpoging van PSV in de eerste helft. De ploeg van Mark van Bommel miste na de reeks zonder zeges duidelijk een dosis zelfvertrouwen.

LASK kwam tot zeventien doelpogingen (waarvan weliswaar maar twee tussen de palen) in de eerste helft. Eenmaal appelleerde de ploeg voor een strafschop. Ten onrechte, want PSV'er Érick Gutiérrez haalde de bal met zijn bovenbeen en niet met de arm uit de doelmond.

PSV-defensie schuttert in tweede helft

Kort na rust ontsnapte PSV in een klutssituatie aan de gelijkmaker. Nota bene spits Cody Gakpo voorkwam op de doellijn dat Pablo Rosario een eigen doelpunt maakte.

Na tien minuten in de tweede helft viel de gelijkmaker alsnog. Diverse verdedigers van PSV konden een aanval van Linz niet stoppen en het houdbare schot van Ranftl in de korte hoek was de grabbelende doelman Jeroen Zoet te machtig.

Vervolgens wankelde PSV en moest ook Rosario een bal van de lijn halen. Enkele minuten later verzuimde de slappe PSV-defensie om in te grijpen en schoot Frieser wel raak: 2-1.

LASK was enkele malen dicht bij de derde treffer, maar slaagde er aanvankelijk niet in om het duel te beslissen. PSV kreeg een zeldzame kans via Bruma, maar de Portugees stuitte van dichtbij op doelman Alexander Schlager.

In de slotfase kopte invaller Klauss tot tweemaal toe van een meter of vijf geheel vrijstaand raak, waarmee hij het onthutsend zwakke PSV de ruime nederlaag bezorgde die het gezien het vertoonde spel verdiende.

PSV-doelman Jeroen Zoet ziet LASK weer een treffer vieren. (Foto: Getty Images)

