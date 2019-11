Arne Slot genoot donderdagavond met volle teugen van de manier waarop AZ speelde tegen FC Astana in de Europa League. De Alkmaarders waren net als tijdens de eerste ontmoeting veel te sterk voor de ploeg uit Kazachstan en zegevierden met 0-5.

"In de tweede helft hebben we echt geweldig goed gespeeld", zei een dik tevreden Slot na de wedstrijd in Nur-Sultan in gesprek met FOX Sports. "Ik heb jongens dingen zien doen waardoor je denkt: dit zijn spelers die heel veel zelfvertrouwen hebben. En dat is terecht ook, want ze spelen heel goed."

De ruime overwinning van AZ komt niet geheel als een verrassing, want de Alkmaarders wonnen de eerste ontmoeting met Astana twee weken geleden in Den Haag al met 6-0. Slot waarschuwde zijn spelers dan ook voor onderschatting in Kazachstan.

"Voor de wedstrijd heb ik een heel verhaal gehouden dat ze met een beter elftal zouden spelen en dat we echt niet weer zomaar met 6-0 zouden winnen. Dat is allemaal precies uitgekomen, want het werd 5-0", lachte Slot, die zijn elftal in de eerste helft overigens 'slechts' één keer zag scoren via Myron Boadu.

"In de rust zaten de spelers teleurgesteld in de kleedkamer, terwijl er geen reden was om ontevreden te zijn. Ik zei toen wel tegen ze: 'Misschien denken jullie dat we halverwege altijd met 4-0 voor kunnen staan, maar zo is het niet'. In de tweede helft hebben we het heel goed gedaan."

'We waren soms iets te enthousiast'

AZ nam na rust snel afstand van Astana, want Fredrik Midtsjø en Oussama Idrissi brachten de score in het eerste kwartier naar 0-3. Pantelis Hatzidiakos en Boadu maakten de ruime overwinning compleet, al had AZ nog veel vaker kunnen scoren.

"We waren soms misschien iets te enthousiast", denkt middenvelder Dani de Wit, die twee assists verzorgde. "We gaven ook wel een paar kansen weg, maar in de tweede helft maakten we geweldige goals en zetten we goed druk. We lieten toen wel een beetje gallery play zien ja."

Door de overwinning zette AZ een grote stap naar overwintering in de Europa League. De ploeg van Slot vervolgt de groepsfase eind november met een thuiswedstrijd tegen FK Partizan en dan is een gelijkspel mogelijk al genoeg voor een plek in de knock-outfase.

"Als we daar niet in slagen, zie ik Partizan de laatste wedstrijd wel van Astana winnen en dan moeten wij nog naar Manchester United. We zijn er dus nog niet", waakte Slot, die ook vindt dat zijn ploeg effectiever moet worden. "We hadden nog meer kunnen scoren. Maar zolang we dit soort uitslagen neerzetten, kom ik daar wel overheen."

