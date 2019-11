Feyenoord begint donderdag zonder verrassingen in de basis aan de thuiswedstrijd tegen BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League. Renato Tapia vervangt zoals trainer Dick Advocaat al had aangekondigd de geschorste Leroy Fer.

Tapia verschijnt voor het eerst aan de aftrap sinds 6 oktober, toen Feyenoord met 4-2 verloor van Fortuna Sittard. Hij moest sindsdien zijn plek bij de eerste elf afstaan aan Jens Toornstra, die aan het begin van het seizoen ontbrak met een blessure.

Advocaat kiest net als in zijn debuutwedstrijd als coach van Feyenoord, zondag tegen VVV-Venlo (0-3-zege), voor Edgar Miguel Ié en Jan-Arie van der Heijden centraal in de defensie. Eric Botteghin is nog altijd geblesseerd en Marcos Senesi zit op de reservebank.

Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra krijgen wederom het vertrouwen voorin, waardoor Sam Larsson en Luciano Narsingh genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank.

Stand groep G 1. Young Boys 3-6

2. FC Porto 3-4

3. Rangers FC 3-4

4. Feyenoord 3-3

Young Boys kampt met veel blessureleed

Young Boys is gehavend afgereisd naar De Kuip. De kampioen van Zwitserland mist liefst acht spelers door blessures, onder wie Miralem Sulejmani, die in het verleden het shirt droeg van Ajax en sc Heerenveen.

Onder leiding van de inmiddels opgestapte trainer Jaap Stam verloor Feyenoord twee weken geleden met 2-0 van Young Boys door rake strafschoppen in het eerste half uur van Roger Assalé en Jean Pierre Nsamé.

Feyenoord-BSC Young Boys begint donderdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Pawel Gil. Er wordt in de groepsfase van de Europa League geen gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Van der Heijden, Haps; Tapia, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling BSC Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba, Sørensen, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Lustenberger; Assalé, Nsamé, Ngamaleu.

