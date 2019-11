De clubleiding van Feyenoord heeft geprobeerd om Jaap Stam op andere gedachten te brengen toen hij zijn ontslag indiende. Dat vertelt de opgestapte trainer in zijn eerste interview sinds zijn vertrek.

Daags na de 4-0-nederlaag tegen Ajax diende Stam vorige week maandag zijn ontslag in. "Sjaak Troost (technisch directeur, red.) en Toon van Bodegom (voorzitter raad van commissarissen, red.) zeiden dat ze me niet kwijt wilden", zegt Stam donderdag tegen RTL.

"Ze wilden de toekomst in met mij en dat waardeer ik. Zij zijn twee mensen die het beste met Feyenoord voor hebben."

Stam heeft daarna nog even getwijfeld of hij moest opstappen. "Ik heb alles afgewogen. Toen bleef ik toch bij mijn standpunt: misschien was het beter dat een ander voor deze groep ging staan."

Opwachten spelersbus had geen invloed op besluit Stam

Volgens Stam speelde het niet mee dat de spelersbus na de nederlaag tegen Ajax werd opgewacht door een groep woedende Feyenoord-fans. "Dat heeft er niets mee te maken. We weten allemaal hoe supporters zijn. Zij zijn vaak kortzichtig."

"Dat begrijp ik ook wel. Maar ze geven je geen tijd en willen de situatie waarin de club zich bevindt niet accepteren. Dat is heel jammer."

Stam was slechts 120 dagen trainer in De Kuip. Alleen Hans Kraay senior hield het ooit nog korter vol.

Onder Stam won Feyenoord slechts drie van de elf competitieduels en stond de club twaalfde in de Eredivisie. "Je hebt een visie en een manier van voetballen. Als ik dan zie dat het moeilijk gaat of dat het er niet uit gaat komen, dan houdt het op", blikt Stam terug.

Stam: 'Ik bepaalde opstelling zelf'

Met Dick Advocaat stelde Feyenoord al snel een opvolger aan. De ervaren coach begon afgelopen weekend met een 0-3-zege op VVV-Venlo aan zijn klus.

Jan-Arie van der Heijden, de verdediger die onder Stam niet aan de bak kwam, zei na die wedstrijd het idee te hebben dat "Stam niet alle beslissingen zelf nam".

"Dat is niet zo", reageert Stam. "De opstelling bepaalde ik echt zelf. Ik laat me niet leiden door anderen."

De 67-voudig international was eerder met wisselend succes trainer van Jong Ajax, het Engelse Reading en PEC Zwolle. Hij hoopt snel weer ergens aan de slag te gaan.

"Het kriebelt. Ik wil nog wel met een elftal aan de bak en er iets moois van proberen te maken. Het buitenland is een mooie optie."