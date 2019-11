Everton-manager Marco Silva sluit niet uit dat André Gomes dit seizoen nog zijn rentree kan maken. De Portugees is maandag geopereerd aan de zware enkelblessure die hij zondag opliep in het thuisduel met Tottenham Hotspur (1-1).

"De operatie is goed gegaan en we hopen dat we André dit seizoen nog kunnen zien spelen", zei Silva donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Southampton van zaterdag.

"Het is niet makkelijk voor ons om een exacte datum voor zijn terugkeer te geven, maar op basis van de feedback van de medische staf denken we dat het mogelijk is dat hij voor het einde van seizoen kan terugkeren op het veld."

De 26-jarige Gomes liep tegen de 'Spurs' een breuk en een ontwrichting in zijn rechterenkel op. De middenvelder was bezig met een rush aan de zijlijn toen hij werd gestopt door een sliding van Son Heung-min en ook nog eens tegen de aanstormende Serge Aurier botste.

"We hebben het moment allemaal gezien en het zag eruit als een heel serieuze blessure", aldus Silva. "Natuurlijk kunnen we niet 100 procent zeker zijn over zijn herstel, maar er zijn veel positieve dingen te melden."

Andre Gomes speelde dit seizoen acht wedstrijden in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Gomes heeft sms'je gekregen van Son

Son, die ontroostbaar was na het incident met Gomes, kreeg voor zijn tackle een rode kaart van scheidsrechter Martin Atkinson, maar die kaart werd dinsdag door de FA geseponeerd.

Silva hield zich donderdag op de vlakte over die beslissing. "Het was een stevige tackle. Maar ik zei direct na de wedstrijd al dat Son absoluut niet de bedoeling had om André te blesseren. Verder is het aan de scheidsrechter om te beslissen over een rode kaart."

De Portugese manager vertelde dat Son na het incident contact heeft opgenomen met Gomes. "Ik geloof dat hij een sms'je heeft ontvangen. Natuurlijk was het vooral een erg vervelend moment voor André, maar ook voor Son en Aurier was het zwaar. Het belangrijkste is nu dat we André alle steun geven."

Everton staat na elf wedstrijden op de zeventiende plek in de Premier League met elf punten.

