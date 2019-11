AZ heeft donderdagavond opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot won de uitwedstrijd tegen FC Astana met speels gemak (0-5) en zette zo een belangrijke stap naar overwintering in Europa.

Myron Boadu opende na 29 minuten de score op het kunstgras in Kazachstan, waarna AZ in de tweede helft verder uitliep. Fredrik Midtsjø vergrootte de marge in de 52e minuut naar twee en Oussama Idrissi tekende vijf minuten later voor de derde Alkmaarse treffer. Pantelis Hatzidiakos en opnieuw Boadu maakten de overtuigende zege in het laatste kwartier compleet.

AZ, dat de eerste ontmoeting met Astana twee weken geleden al met liefst 6-0 won, stijgt door de overwinning naar de eerste plek in groep L met acht punten. De huidige nummer twee van de Eredivisie was de groepsfase begonnen met remises tegen FK Partizan (2-2) en Manchester United (0-0).

United heeft een punt minder en bezet de tweede plek, maar de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer neemt het om 21.00 uur nog op tegen nummer drie FK Partizan en kan AZ dus weer aflossen aan kop. Astana staat puntloos onderaan in groep L.

Later op donderdag komen ook PSV en Feyenoord nog in actie. De Eindhovenaren spelen een uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK (aftrap 18.55 uur) en de Rotterdammers spelen om 21.00 uur in De Kuip tegen het Zwitserse Young Boys.

AZ won opnieuw eenvoudig van FC Astana. (Foto: Getty Images)

Astana hoopte schade te beperken

AZ had net als in de eerste ontmoeting geen kind aan Astana. Spelmaker Calvin Stengs maakte het doelman Nenad Eric al in negende minuut lastig, maar de goalie wist het harde afstandsschot van de middenvelder met zijn vuisten weg te boksen. Eric had even later minder moeite met een vrije trap van Teun Koopmeiners.

Astana stelde daar vrijwel niets tegenover. De thuisploeg koos voor een verdedigende tactiek en probeerde vooral doelpunten te voorkomen. Owen Wijndal was na twintig minuten het dichtst bij de 0-1, maar zijn schot ging via de keeper in het zijnet.

Daaropvolgende schoten van Stengs en Boadu misten precisie en kracht, maar na een half uur was de openingstreffer alsnog een feit. Dani de Wit lanceerde Boadu en die passeerde Eric met een laag schot.

AZ was veel te sterk voor FC Astana. (Foto: Getty Images)

AZ neemt na rust afstand

In de tweede helft legde AZ het kwaliteitsverschil ook in cijfers bloot. Midtsjø mocht na 52 minuten vrij uithalen en zag zijn van richting veranderde schot achter de aan de grond genagelde Eric in het doel verdwijnen. Vijf minuten later tikte Idrissi de 0-3 binnen na een fraaie aanval.

Daarmee was het startsein voor opnieuw een monsterscore gegeven, al was het Astana dat eerst het dichtst bij een treffer kwam. Dmitri Shomko probeerde het van afstand en zag zijn zuivere en harde poging met moeite over de lat getikt worden door Marco Bizot, die voor het eerst serieus in actie moest komen.

Het bleek een korte opleving, want een kwartier na rust ontsnapte Astana aan de vierde tegentreffer. Stengs tikte van dichtbij binnen op aangeven van Boadu, maar zijn treffer werd ten onrechte afgekeurd vanwege buitenspel. De 0-4 kwam er in de 76e minuut alsnog via Hatzidiakos, die raak schoot in de kruising.

Het plan van Astana om de schade te beperken faalde daarmee hopeloos, zeker toen Boadu een minuut na de 0-4 simpel binnentikte op aangeven van Idrissi. AZ had in de laatste tien minuten nog vaker kunnen scoren, maar door een gebrek aan scherpte bij de bezoekers bleef het zwakke Astana een grotere blamage bespaard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Europa League