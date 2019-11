ADO Den Haag heeft ook over het seizoen 2018/2019 verlies geleden. Met een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro is het verlies wel kleiner dan een jaar eerder (3,1 miljoen euro negatief).

De leiding van ADO noemt de halvering van het verlies woensdag op de site van de club "een stap in de goede richting", ook omdat de Hagenaars in hun begroting over het vorige seizoen rekenden op een verlies van 3 miljoen euro.

"Het is een nieuw teken dat ADO Den Haag aan het bouwen is aan een financieel stabiele en gezonde situatie, maar dat er nog wel een aantal stappen gezet dient te worden."

De omzet van ADO steeg vorig seizoen met 700.000 euro naar 15,6 miljoen euro. De clubleiding verwacht dat die stijging zich dit seizoen doorzet, onder meer doordat AZ zijn thuisduels momenteel afwerkt in het Cars Jeans Stadion.

De transferopbrengsten waren vooral door het vertrek van spits Bjørn Johnsen naar AZ (voor 2,3 miljoen euro) 800.000 euro hoger dan een jaar eerder. Het eigen vermogen van ADO is gedaald naar -3,8 miljoen euro.

ADO kampt al enige tijd met financiële problemen. Zo lukte het de club in het seizoen 2016/2017 lang niet om een sluitende jaarrekening te overleggen, totdat de Chinese grootaandeelhouder United Vansen door de rechter verplicht werd om 2,5 miljoen euro over te maken.

