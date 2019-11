PSV begint donderdag met Duitser Daniel Schwaab in de basis aan het Europa League-duel met LASK. Landgenoot Timo Baumgartl moet op de bank beginnen.

Schwaab vormt in Oostenrijk een centraal duo met Nick Viergever, die zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-2-gelijkspel) nog ontbrak wegens een schorsing. Verder voert trainer Mark van Bommel geen wijzigingen door in zijn opstelling.

Viergever en Baumgartl vormden in de eerste maanden van het seizoen het centrale duo van PSV. De Nederlandse verdediger miste de laatste weken twee duels door een schorsing en werd daarin vervangen door Schwaab.

Ibrahim Afellay behoort niet tot de wedstrijdselectie. De aanvoerder van PSV is nog altijd niet volledig wedstrijdfit en speelde dit seizoen nog geen minuut. Afellay reisde wel mee naar Oostenrijk, maar bekijkt het duel vanaf de tribune. Ook Gáston Pereiro en doelman Lars Unnerstall behoren niet tot de wedstrijdselectie van achttien man.

PSV moet het in Linz stellen zonder Donyell Malen, Steven Bergwijn en Jorrit Hendrix. Het trio bleef met blessures in Nederland achter.

Stand groep D Europa League 1. PSV 3-7

2. Sporting CP 3-6

3. LASK 3-4

4. Rosenborg 3-0

PSV bij winst zeker van overwintering

PSV heeft aan een zege op LASK voldoende om te overwinteren in de Europa League. De Eindhovenaren hebben dan zes punten meer en een beter onderling resultaat dan de Oostenrijkers. Twee weken geleden eindigde de ontmoeting in het Philips Stadion in 0-0.

LASK-PSV begint om 18.55 uur. De Roemeen Radu Petrescu is de arbiter in het Linzner Stadion.

Opstelling LASK: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann; Goiginger, Raguz, Frieser.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Gakpo, Bruma.