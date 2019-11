Sergiño Dest is opgeroepen voor de duels van de Verenigde Staten met Canada en Cuba deze maand in de CONCACAF Nations League. De verdediger van Ajax staat daardoor voor zijn debuut in een competitieve wedstrijd bij de Amerikanen.

De negentienjarige Dest maakte eind oktober bekend voor een interlandcarrière bij de VS te kiezen. De in Almere geboren verdediger had door zijn Nederlandse paspoort - hij heeft een Amerikaanse vader - ook voor Oranje uit kunnen komen.

Bondscoach Gregg Berhalter maakt direct van de gelegenheid gebruik om Dest aan zijn selectie toe te voegen voor de komende interlands tegen Canada en Cuba. Als de rechtsback in actie komt, is hij definitief international van de VS.

Dest heeft al twee interlands voor de Amerikanen achter zijn naam staan - tegen Mexico en Uruguay in september - maar dat waren vriendschappelijke en niet-bindende wedstrijden. Daardoor kon hij er nog voor kiezen om voor Oranje uit te komen.

Sergiño Dest speelde al oefenwedstrijden namens de VS. (Foto: Getty Images)

VS moet komende duels winnen

De VS speelt eerst op 15 november in Orlando tegen buurland Canada en neemt het vier dagen later in George Town, de hoofdstad van de Kaaimaneilanden, op tegen Cuba.

De ploeg van Berhalter moet beide duels winnen om kans te houden op een plek in de knock-outfase. De VS staat op dit moment tweede in groep A met drie punten, zes minder dan Canada en drie meer dan hekkensluiter Cuba. De VS heeft wel een duel minder gespeeld dan de twee poulegenoten.

In totaal zijn er vier groepen met ieder drie landen. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales van de Nations League voor landen uit Noord- en Midden-Amerika, die net als de eindstrijd in maart op het programma staan.