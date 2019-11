Arsène Wenger zal niet de nieuwe trainer van Bayern München worden. De zeventigjarige Fransman had interesse en was volgens verschillende media de topkandidaat voor de baan, maar de Duitsers kiezen voor een andere route.

"Arsène Wenger heeft woensdagmiddag met voorzitter Karl-Heinz Rummenigge gebeld om te laten weten dat hij geïnteresseerd is in de trainerspositie bij Bayern", meldt de 'Rekordmeister' donderdag aan Bild.

"Bayern heeft veel respect voor het werk van Wenger bij Arsenal, maar hij is geen optie als coach van Bayern München."

De huidige nummer vier van de Bundesliga is op zoek naar een nieuwe coach, omdat Niko Kovac zondag ontslagen werd. Bayern verloor een dag eerder met 5-1 van Eintracht Frankfurt, de grootste nederlaag in tien jaar van de regerend landskampioen.

Wenger, die aan het einde van het seizoen 2017/2018 na 22 jaar vertrok bij Arsenal, stond in Duitse media direct op het lijstje van mogelijke opvolgers van Kovac. De Fransman zei woensdagavond bij beIN Sports, waar hij analyticus is tijdens Champions League-avonden, dat hij "altijd zou willen praten" met Bayern.

Ten Hag heeft vertrek naar Bayern uitgesloten

Bayern, dat volgens technisch directeur Hasan Salihamidzic "in alle rust"naar een opvolger van Kovac zoekt, kreeg deze week van verschillende trainers te horen dat ze een overstap naar München momenteel geen optie vinden.

Erik ten Hag, die tussen 2013 en 2015 trainer was bij het tweede elftal van Bayern, vertelde maandag dat hij dit seizoen niet zal vertrekken bij Ajax. Ralf Rangnick, hoofd sport en ontwikkeling bij Red Bull, heeft via zijn zaakwaarnemer laten weten geen interesse te hebben in Bayern, terwijl Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel dinsdag op een persconferentie zei dat hij nu niet zal terugkeren naar Duitsland.

José Mourinho en Massimiliano Allegri, die zonder club zitten, worden nog wel genoemd als opties voor Bayern.

De voormalige assistent Hansi Flick is momenteel de interim-trainer bij de topclub, die woensdag in de Champions League met 2-0 won van Olympiakos. Volgens Bild zou Bayern eraan denken om Flick het seizoen af te laten maken, om vervolgens in de zomer aan te kloppen bij Ten Hag of Tuchel.

