Jürgen Klopp heeft het donderdag in aanloop naar de Premier League-topper tussen Liverpool en Manchester City weer bijgelegd met Josep Guardiola. De coach van Liverpool noemt zijn collega zelfs "de beste manager ter wereld".

"Het is onmogelijk om meer respect te hebben dan ik voor 'Pep' heb. Dat is hoe het zit", zei Klopp donderdag tegen Sky Sports. "Ik ken hem al vele jaren, maar ik vind het nog steeds een grote eer dat ik het tegen hem mag opnemen."

"Ik zie hem als de beste manager ter wereld. Het is erg moeilijk om van zijn team te winnen, maar het is mogelijk", aldus de Duitse trainer, die Liverpool vorig seizoen naar de eindzege in de Champions League leidde, maar in de titelstrijd met City één punt tekortkwam.

De afgelopen dagen kibbelden Guardiola en Klopp in de media in aanloop naar de topper. De manager van City noemde Liverpool-aanvaller Sadio Mané "een groot talent dat soms schwalbes maakt".

Klopp wilde donderdag een streep zetten onder die discussie. "Wij krijgen constant allerlei vragen en dan antwoord je in een seconde, zonder te denken aan anderen en dat de camera aanstaat. Maar er is geen probleem tussen ons."

Stand bovenaan Premier League 1. Liverpool 11-31

2. Manchester City 11-25

3. Leicester City 11-23

4. Chelsea 11-23

'Winnen van City is erg moeilijk'

Klopp is er nog steeds trots op dat Guardiola zijn opstelling vorig jaar aanpaste aan de tactiek van Liverpool. "Ze speelden toen anders dan normaal en dat is een van de grootste tekens van respect die een van mijn ploegen ooit gehad heeft."

Liverpool gaat aan kop in de Premier League, met zes punten voorsprong op City. Toch ziet Klopp het niet als een duel dat zijn club vooral niet mag verliezen.

"Het is voor mij 100 procent een wedstrijd die we willen winnen. We zullen alles geven om dat te laten gebeuren, maar winnen van City is erg moeilijk", zegt de Duitse coach. "Het wordt een grote wedstrijd tussen twee topteams. De hele wereld kijkt mee."

Liverpool-Manchester City begint zondag om 17.30 uur.

