Berghuis: 'Roepen het over onszelf af'

"In de eerste helft hadden we een paar mogelijkheden om doelpunten te maken. Daarna roepen we het over onszelf af", zegt Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, maker van de Rotterdamse openingstreffer, in de microfoon van RTL 7. "In de tweede helft kwamen we bijna niet van onze eigen helft af."