In de vierde speelronde van de groepsfase van de Europa League komen de drie Nederlandse clubs achter elkaar in actie. PSV speelt in Oostenrijk tegen LASK Linz (om 18.55 uur begonnen) en Feyenoord neemt het in De Kuip op tegen Young Boys (21.00 uur). Eerder op de avond won AZ met liefst 0-5 op bezoek bij FC Astana. Volg alles in dit liveblog.





Programma:

21.00 uur: Feyenoord-Young Boys

Feyenoord-Young Boys Uitslag:

Astana-AZ 0-5

LASK-PSV 4-1 Goedenavond! Mijn naam is Robbert van der Linde en in dit liveblog houd ik je vanavond op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse clubs in de Europa League! LASK-PSV · Daniel Schwaab gaat op de bon. De centrale verdediger begon met een benutte strafschop nog prima aan het duel, maar daarna heeft de Duitser weinig goeds meer gedaan. LASK-PSV · PSV dieper in de zorgen na wanprestatie bij LASK

De malaise van PSV houdt aan. De ploeg van trainer Mark van Bommel lijdt bij LASK Linz een ontluisterende nederlaag in de groepsfase van de Europa League: 4-1. De Eindhovenaren komen nog wel vroeg op voorsprong dankzij een rake penalty van Daniel Schwaab, maar na rust drukt LASK de dominantie uit in de score. Het is de vijfde wedstrijd zonder zege op rij voor PSV in officiële wedstrijd. LASK-PSV · 89' Een kans voor een leeg doel voor Cody Gakpo na een flitsende versnelling van Bruma, maar de spits mist de bal. LASK-PSV · 87' Exemplarisch voor de zwarte avond van PSV: Mohamed Ihattaren maakt een schwalbe in het strafschopgebied van LINZ en dat heeft de scheidsrechter in de smiezen. Geel. LASK-PSV · 85' De camera in Linz richt zich op de dug-out van PSV, waar een verslagen Mark van Bommel naar beneden kijkt. De trainer gaat zware dagen tegemoet in Eindhoven. PSV gaat voor de vijfde keer op rij niet winnen. LASK-PSV · 82' GOAL LASK! 4-1



Het wordt geen nederlaag, maar een totale vernedering voor PSV. Het leert ook niet van zijn fouten, want de vierde goal voor LASK is een exacte kopie van de derde. Daniel Schwaab is João Klauss weer eens helemaal kwijt en de invaller kopt zijn tweede treffer van de avond binnen. Het is werkelijk abominabel wat PSV in de tweede helft laat zien. Feyenoord-Young Boys · LASK-PSV · 78' GOAL LASK! 3-1



Over en uit voor PSV, dit komt het niet meer te boven. Invaller João Klauss mag volledig vrijstaand een voorzet van Reinhold Rantfl binnenkoppen. Niemand van PSV staat ook maar bij hem in de buurt, de Eindhovenaren verdedigen als pupillen. LASK-PSV · 76' PSV probeert er een slotoffensief uit te persen. Eerst ziet Bruma een poging gestuit worden door de benen van Schlager, een minuut later mag Dumfries niet uithalen omdat hij buitenspel staat. Het is allemaal met de moed der wanhoop. LASK-PSV · Doelpuntenmakers Dominik Frieser en Reinhold Rantfl gaan uit hun dak. De twee buigen eigenhandig een 0-1-achterstand om in een 2-1-voorsprong voor LASK. Ze profiteren beiden van geschutter in de PSV-defensie. LASK-PSV · PSV geeft in een paar minuten tijd de wedstrijd volledig uit handen. Niet dat de Eindhovenaren verder goed spelen, maar de manier waarop ze de goals weggeven zal tot de nodige woede en ergernis bij Mark van Bommel leiden. LASK-PSV · 64' Bijna worden de problemen voor PSV nog groter. Een kopbal van Raduz draait maar net langs de voor LASK verkeerde kant van de paal. De Eindhovenaren zijn het helemaal kwijt. LASK-PSV · 60' GOAL LASK! 2-1



Daar is dan alsnog de voorsprong voor LASK en hij komt exemplarisch tot stand. Meerdere PSV'ers verliezen het fysieke duel van hun Oostenrijkse tegenhangers, waarna Marvin Potzmann Jeroen Zoet tot een redding dwingt. De keeper moet een rebound toestaan, die wordt benut door de alerte Dominik Frieser. PSV lijkt helemaal in elkaar te storten. LASK-PSV · 59' Het piept en het kraakt weer bij PSV achterin. Rosario moet een bal van de lijn halen om te voorkomen dat de Eindhovenaren hier op achterstand komen. De ploeg van Mark van Bommel is de crisis nog lang niet te boven, zoveel is duidelijk. LASK-PSV · 58' Dumfries repareert bijna direct de voorsprong. De inzet van de mee opgekomen rechtsback vliegt maar net voorlangs. Gakpo komt een teenlengte tekort om de bal binnen te tikken. FC Astana-AZ · Boadu: 'Ik probeer het Koeman zo lastig mogelijk te maken'

Myron Boadu koestert geen hoop op een plaats in de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman. Door blessures van Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn er gaten op te vullen in de voorhoede van Oranje. Morgen wordt de selectie bekend. "Of ik er bij moet, is niet aan mij. Dat is aan Koeman", stelt Boadu, die zeven keer scoorde in de Eredivisie, na afloop van FC Astana-AZ (0-5) tegenover FOX Sports. "Ik probeer het hem zo lastig mogelijk te maken. Deze keer is dat niet gelukt, dus meld ik mij bij Jong Oranje. Natuurlijk wil je laten zien hoe goed je bent en wil je je met de besten meten." LASK-PSV · 56' GOAL LASK! 1-1



Het weinig doortastende verdedigen breekt PSV dan toch op en we kunnen niet zeggen dat het onverwacht is. De bal komt na Eindhovens geklungel voor de voeten van Reinhold Ranftl, die meteen uithaalt. Jeroen Zoet deelt in de malaise en ziet de bal via zijn handen binnenrollen. Die had de keeper van PSV wel kunnen hebben. LASK-PSV · Bruma doet in de punt van de aanval voorlopig Donyell Malen nog niet vergeten. De Portugees heeft het bijzonder moeilijk tegen de fysiek sterke verdedigers van LASK en komt nauwelijks in het stuk voor. LASK-PSV · 50' Uit een hoekschop voor LASK caramboleert de bal bijna via Zoet en Dumfries het doel in. De keeper van PSV heeft de bal net op tijd teruggevonden om de tegentreffer te voorkomen. FC Astana-AZ · Geen drie doelpunten voor Myron Boadu, maar wel wel drie punten voor AZ, zo gebaart aanvoerder Teun Koopmeiners naar de fotograaf in de kleedkamer. Boadu verzuimde in de slotminuut zijn hattrick te voltooien, toen hij voor een leeg doel over schoot. LASK-PSV · 46' LASK en PSV zijn begonnen aan de tweede helft. Wordt de Oostenrijkse druk de Eindhovenaren in de tweede helft teveel, of kan de ploeg van Mark van Bommel de zege binnenslepen? Europa League · Deze Nederlanders staan in de basis van hun buitenlandse clubs voor de late avondwedstrijden in de Europa League:



Justin Kluivert (AS Roma)

Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg)

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

Jeremain Lens (Besiktas) LASK-PSV · Een beeld dat meer het verhaal van de eerste helft vertelt dan de tussenstand: een speler van PSV wordt fysiek afgetroefd door een speler van LASK. LASK-PSV · De spelers van PSV vieren feest na de openingstreffer van Daniel Schwaab. De rake penalty van de Duitser is de enige poging op doel van de Eindhovenaren in de eerste helft en dat zegt eigenlijk alles over dit duel. Europa League · Dit zijn de ruststanden bij de overige duels in de Europa League:



APOEL-Qarabag 0-1

FC Basel-Getafe 1-1

CFR Cluj-Stade Rennais 0-0

Dudelange-Sevilla 0-4

FC Kopenhagen-Dynamo Kiev 1-0

Krasnodar-Trabzonspor 2-0

Lazio-Celtic 1-1

Lugano-Malmö FF 0-0

Rosenborg-Sporting CP 0-2

Standard Luik-Eintracht Frankfurt 0-0 LASK-PSV · Rust! De ploegen gaan aan de thee in Linz. PSV leidt met 0-1 dankzij Daniel Schwaab, die al in de vijfde minuut raak schiet vanaf de strafschopstip. In het restant van de eerste helft is LASK aanvallend veel bedrijviger dan de Eindhovenaren, maar wordt Jeroen Zoet nog niet gepasseerd. LASK-PSV · 44' Frieser produceert iets wat middenhoudt tussen een schot en een voorzet. De inzet krult zich een meter of twee naast het doel van Zoet. LASK-PSV · 43' PSV laat LASK vaak tot aan het strafschopgebied komen. De Oostenrijkers zijn niet de beste ploeg ter wereld, maar ook tegen hen kan dit niet lang goed gaan. Feyenoord-Young Boys · Feyenoord-Young Boys · Feyenoord met vertrouwde elf tegen Young Boys

Feyenoord treedt met de vertrouwde basiself onder trainer Dick Advocaat aan tegen Young Boys. Alleen Renato Tapia is een nieuwe verschijning, hij vervangt de geschorste Leroy Fer. Voor de Rotterdammers telt alleen de zege om zich te houden op overwintering in de Europa League.



Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Van der Heijden, Haps; Toornstra, Tapia, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.



Opstelling Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba, Sørensen, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Lustenberger; Assalé, Nsamé, Ngamaleu. Rosenborg-Sporting CP · 38' GOAL Sporting CP! 0-2



Sporting CP kan nog voor rust in de leunstoel. Bruno Fernandes verdubbelt in de groep van PSV de voorsprong voor de Portugezen en lijkt daarmee de zege op hekkensluiter Rosenborg veilig te stellen. LASK-PSV · 37' Daar komt PSV heel goed weg! Na een afgeslagen vrije trap komt de bal voor de voeten van Frieser. Diens inzet wordt met kunst- en vliegwerk weggewerkt door de Eindhovense defensie. Volgens de Oostenrijkers wordt daarbij een hand gebruikt, maar de scheidsrechter wil er niets van weten. LASK-PSV · 36' Michorl haalt eens uit van afstand en ziet zijn inzet maar net over de kruising zwabberen. Op deze manier roept PSV de ellende over zichzelf af, want de bal hoeft maar één keer goed te vallen voor LASK. LASK-PSV · 30' LASK heeft in het eerste half uur de overhand. PSV weet zich weinig raad met het fysieke spel van de Oostenrijkers, maar blijft verdedigend vooralsnog eenvoudig overeind. Na de strafschop hebben de Eindhovenaren aanvallend echter niks meer laten zien. Feyenoord-Young Boys · LASK-PSV · De ploeggenoten van Schwaab bombarderen de Duitser tot middelpunt van het feestje. FC Astana-AZ · De Wit: 'Was wel een beetje gallery play'

"In de tweede helft maken we gewoon fantastische goals en toen was het wel een beetje gallery play", lacht AZ'er Dani de Wit bij FOX Sports na de 0-5-zege bij FC Astana. "Ik werd tegen PSV gepasseerd vanwege en tactische keuze, maar in de wedstrijd daarop keerde ik terug in de basis en scoorde ik direct. De wedstrijd daarop scoorde ik ook en nu twee assists. Ik ben lekker bezig." LASK-PSV · ...en viert een paar seconden later zijn goal. LASK-PSV · Daniel Schwaab legt aan voor zijn strafschop... LASK-PSV · 18' PSV leunt na de snelle voorsprong wat naar achteren en gokt op de snelheid van bijvoorbeeld Gakpo en Bruma voorin. Dat kan een gevaarlijke tactiek zijn, want de Oostenrijkers hebben daardoor veel de bal op de helft van de Eindhovenaren en hebben Zoet al een paar keer in de ogen kunnen kijken. Rosenborg-Sporting CP · 16' GOAL Sporting CP! 0-1



In de poule van PSV komt ook Sporting CP op voorsprong. De nummer twee van de groep breekt na ruim een kwartier spelen tegen hekkensluiter Rosenborg de ban via Sebastian Coates. FC Astana-AZ · 'Jullie denken altijd dat je bij rust met 0-4 voor kan staan'

Arne Slot grijnst van oor tot oor bij FOX Sports na de 0-5-zege bij FC Astana in de groepsfase van de Europa League, na een 0-1-ruststand. "Ze zaten in de rust teleurgesteld in de kleedkamer, dus zei ik tegen ze: 'Jullie denken altijd maar dat je met 0-4 voor kan staan in de rust, maar zo is het ook niet'. We hebben genoeg kansen gecreëerd in de eerste helft en niks weggeven. In de tweede helft hebben we geweldig goed gespeeld. Ik heb jongens dingen zien doen dat je denkt: dit zijn spelers die zelfvertrouwen hebben." LASK-PSV · 13' Goiginger probeert het met een vrije trap van afstand. Ook deze poging kan worden naastgekeken door Zoet. LASK-PSV · 11' Raguz wint het kopduel van Viergever, maar de spits knikt gelukkig voor PSV net naast. De Oostenrijkers proberen zich na de vroege achterstand terug in de wedstrijd te vechten. LASK-PSV · LASK-PSV · LASK-PSV · 7' Zoet heeft de nodige moeite met een schot van afstand, maar ziet zijn verdedigers hem op tijd te hulp schieten en de bal wegtrappen. LASK-PSV · 5' GOAL PSV! 0-1



Het is opvallend genoeg Daniel Schwaab die zich over de penalty ontfermt. De Duitse centrale verdediger blijft koel en stuurt keeper Alexander Schlager de verkeerde kant op. Een vroege voorsprong voor PSV, dat zal een steuntje in de rug zijn voor de Eindhovenaren! LASK-PSV · 4' Penalty PSV! Een voorzet van Dumfries komt op de arm van Rantfl. In de herhaling lijkt de middenvelder van LASK nipt buiten de zestien te staan, maar er is geen VAR in de Europa League en dus blijft de beslissing van scheidsrechter Petrescu staan.