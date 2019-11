In de vierde speelronde van de groepsfase van de Europa League komen de drie Nederlandse clubs achter elkaar in actie. PSV speelt in Oostenrijk tegen LASK Linz (18.55 uur) en Feyenoord neemt het in De Kuip op tegen Young Boys (21.00 uur). Eerder op de avond won AZ met liefst 0-5 op bezoek bij FC Astana. Volg alles in dit liveblog.





LIVE:

LASK-PSV 0-1



Programma:

21.00 uur: Feyenoord-Young Boys

Uitslag:

Astana-AZ 0-5 Goedenavond! Mijn naam is Robbert van der Linde en in dit liveblog houd ik je vanavond op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse clubs in de Europa League! PSV-LASK Linz · 18' PSV leunt na de snelle voorsprong wat naar achteren en gokt op de snelheid van bijvoorbeeld Gakpo en Bruma voorin. Dat kan een gevaarlijke tactiek zijn, want de Oostenrijkers hebben daardoor veel de bal op de helft van de Eindhovenaren en hebben Zoet al een paar keer in de ogen kunnen kijken. Rosenborg-Sporting CP · 16' GOAL Sporting CP! 0-1



In de poule van PSV komt ook Sporting CP op voorsprong. De nummer twee van de groep breekt na ruim een kwartier spelen tegen hekkensluiter Rosenborg de ban via Sebastian Coates. FC Astana-AZ · 'Jullie denken altijd dat je bij rust met 0-4 voor kan staan'

Arne Slot grijnst van oor tot oor bij FOX Sports na de 0-5-zege bij FC Astana in de groepsfase van de Europa League, na een 0-1-ruststand. "Ze zaten in de rust teleurgesteld in de kleedkamer, dus zei ik tegen ze: 'Jullie denken altijd maar dat je met 0-4 voor kan staan in de rust, maar zo is het ook niet'. We hebben genoeg kansen gecreëerd in de eerste helft en niks weggeven. In de tweede helft hebben we geweldig goed gespeeld. Ik heb jongens dingen zien doen dat je denkt: dit zijn spelers die zelfvertrouwen hebben." PSV-LASK Linz · 13' Goiginger probeert het met een vrije trap van afstand. Ook deze poging kan worden naastgekeken door Zoet. PSV-LASK Linz · 11' Raguz wint het kopduel van Viergever, maar de spits knikt gelukkig voor PSV net naast. De Oostenrijkers proberen zich na de vroege achterstand terug in de wedstrijd te vechten. PSV-LASK Linz · PSV-LASK Linz · PSV-LASK Linz · 7' Zoet heeft de nodige moeite met een schot van afstand, maar ziet zijn verdedigers hem op tijd te hulp schieten en de bal wegtrappen. PSV-LASK Linz · 5' GOAL PSV! 0-1



Het is opvallend genoeg Daniel Schwaab die zich over de penalty ontfermt. De Duitse centrale verdediger blijft koel en stuurt keeper Alexander Schlager de verkeerde kant op. Een vroege voorsprong voor PSV, dat zal een steuntje in de rug zijn voor de Eindhovenaren! PSV-LASK Linz · 4' Penalty PSV! Een voorzet van Dumfries komt op de arm van Rantfl. In de herhaling lijkt de middenvelder van LASK nipt buiten de zestien te staan, maar er is geen VAR in de Europa League en dus blijft de beslissing van scheidsrechter Petrescu staan. LASK-PSV · PSV-LASK Linz · Aftrap! De bal rolt in Oostenrijk, deze Europese avond is ook voor PSV begonnen! De Eindhovenaren jagen tegen LASK op weer eens een overwinning. Als PSV vanavond weet te winnen, zijn ze verzekerd van overwintering in de Europa League. Europa League · Ook deze wedstrijden in de Europa League zijn begonnen.



APOEL-Qarabag

FC Basel-Getafe

CFR Cluj-Stade Rennais

Dudelange-Sevilla

FC Kopenhagen-Dynamo Kiev

Krasnodar-Trabzonspor

Lazio-Celtic

Lugano-Malmö FF

Rosenborg-Sporting CP

Standard Luik-Eintracht Frankfurt PSV-LASK Linz · PSV heeft al een maand geen wedstrijd gewonnen. 6 oktober boekten de Eindhovenaren hun laatste zege, 4-1 tegen VVV-Venlo. Sindsdien werd er verloren van FC Utrecht en AZ en gelijkgespeeld tegen LASK en Sparta. Gaat de ploeg van Mark van Bommel vanavond die slechte reeks eindelijk beëindigen? LASK-PSV · Van Bommel: 'Twijfel altijd over mijn opstelling'

Cody Gakpo start in de spits van PSV voor de uitwedstrijd tegen LASK in de groepsfase van de Europa League "Heb ik de afgelopen wedstrijd ook gedaan, de wedstrijd daarvoor had ik het omgezet. Cody kan goed tussen de linies spelen en heeft diepte. Bruma is een avontuurlijke speler, die niet zo gedisciplineerd is als Cody. Dat is niet zo erg, het is zijn kwaliteit. Ik twijfel altijd over mijn opstelling, anders denk je niet meer na", schetst trainer Mark van Bommel bij FOX Sports, die opnieuw de meegereisde Ibrahim Afellay op de tribune posteert. "Ik vind Afellay niet zo ver dat hij minuten kan maken." FC Astana-AZ · Pantelis Hatzidiakos kan het nauwelijks geloven, maar de centrale verdediger zette AZ toch echt met een prachtige goal op 0-4. FC Astana-AZ · Dit is de stand in groep L na de eclatante zege van AZ bij FC Astana:



Uitslagen:

FC Astana-AZ 0-5

21.00 uur: Manchester United-Partizan



Stand:

AZ 4-8 (13-2) Manchester United 3-7 (2-0) Partizan 3-4 (4-4) FC Astana 4-0 (1-14) LASK-PSV · Dit is de stand in groep D bij aanvang van LASK-PSV:



Programma:

18.55 uur: LASK-PSV

18.55 uur: Rosenborg-Sporting CP



Stand:

PSV 3-7 (7-3) Sporting CP 3-6 (5-4) LASK 3-4 (2-2) Rosenborg 3-0 (1-6) FC Astana-AZ · AZ wint wederom ruim van Astana

Na de 6-0-overwinning in Alkmaar heeft AZ ook in Kazachstan met ruime cijfers gewonnen van FC Astana. In de Astana Arena winnen de Alkmaarders met 0-5 van de hulpeloze Kazachen. Myron Boadu opent in de eerste helft de score, na rust loopt AZ via Fredrik Midtsjö, Oussama Idrissi, Pantelis Hatzidiakos en wederom Boadu uit naar een grote zege. FC Astana-AZ · Afgelopen! De scheidsrechter blaast voor het laatst op zijn fluitje, AZ boekt ook in Kazachstan een klinkende zege op FC Astana en doet goede zaken in de stand van groep L. FC Astana-AZ · 90+2' Nog een enorme kans voor Boadu op zijn hattrick. De jonge spits schiet de bal voor open doel echter over. FC Astana-AZ · Zo veel doelpunten maakt Fredrik Midtsjö niet, dus is de blijdschap bij de Noor wel te begrijpen na de 0-2. Myron Boadu heeft behoorlijk wat meer ervaring met scoren, maar is niettemin als een kind zo blij met de treffer van zijn ploeggenoot. LASK-PSV · PSV acht duels op rij ongeslagen tegen Oostenrijkers

PSV is nog ongeslagen in de laatste acht ontmoetingen met Oostenrijkse tegenstanders. De Eindhovenaren wonnen zes keer en moesten zich twee keer tevredenstellen met een gelijkspel. De laatste nederlaag stamt van 1981. Toen verloor PSV in de UEFA Cup met 1-0 bij Rapid Wien. FC Astana-AZ · 83' Een technisch hoogstandje van De Wit, die de bal uit een voorzet vanaf rechts met de hak richting doel werkt. De poging mist echter kracht en dus kan Eric weer eens een redding verrichten. FC Astana-AZ · 80' Koopmeiners probeert de goal van Hakim Ziyech tegen Chelsea te dupliceren. De captain van AZ heeft echter het vizier niet zo op scherp staan als de Ajax-spelmaker en kegelt de vrije trap vanaf de zijkant over de lat. FC Astana-AZ · 77' GOAL AZ! 0-5



AZ dendert in volle vaart af op weer een monsterscore. De opbouw van Astana gaat helemaal de mist in als Ivan Maevsky de bal onder zijn voet door laat rollen. Oussama Idrissi gaat ermee vandoor en stelt Myron Boadu in staat om zijn tweede treffer binnen te schuiven. FC Astana-AZ · 76' GOAL AZ! 0-4



Een afgeslagen vrije trap van Teun Koopmeiners valt pardoes voor de voeten van Pantelis Hatzidiakos. De Griekse centrale verdediger bedenkt zich niet en jast de bal schitterend in de kruising. LASK-PSV · PSV kwam thuis niet verder dan 0-0 tegen LASK

PSV kwam twee weken geleden in eigen huis niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen LASK, de huidige nummer twee van de Oostenrijkse Bundesliga. Trainer Mark van Bommel liep niet alleen op de ranglijst van de Europa League schade op, want in datzelfde duel viel steunpilaar Steven Bergwijn uit met een hamstringblessure. Ook vanavond zit hij nog in de ziekenboeg. FC Astana-AZ · De spelers van AZ vieren een van de drie doelpunten. Kunnen de Alkmaarders in de slotfase de 6-0-score uit de heenwedstrijd nog evenaren? LASK-PSV · FC Astana-AZ · Deze AZ-supporters hebben in ieder geval niet voor niets de ruim 5.000 kilometer lange reis van Alkmaar naar Astana gemaakt. Ze zien hun ploeg domineren en in volle vaart op de zege afgaan. FC Astana-AZ · 67' AZ en Astana zien in een minuut tijd allebei een veelbelovende aanval afgeloten worden wegens buitenspel. Het is een beetje plichtmatig geworden in Nur-Sultan, waar het duel natuurlijk al lang en breed beslist is. FC Astana-AZ · 62' Boadu wordt weer diep gestuurd met een hoge bal en geeft voor op Stengs, die binnentikt. De goal wordt echter afgekeurd wegens buitenspel van Boadu, maar de herhaling wijst uit dat daar geen sprake van is. Daar wordt AZ een zuivere goal ontnomen, de Alkmaarders zullen balen dat er geen VAR aanwezig is in de Europa League. FC Astana-AZ · 61' De buit is binnen voor AZ en dus kan Arne Slot wat spelers gaan sparen. De eerste die eruit gaat, is Jonas Svensson, die net terug is van een blessure. Hij wordt vervangen door Yukinari Sugawara. FC Astana-AZ · 58' Bizot laat zien dat hij nog wakker is. De keeper van AZ tikt een poeier van Shomko uit de kruising. FC Astana-AZ · 57' GOAL AZ! 0-3



Het aanvallende toptrio van AZ speelt de Kazachse verdediging helemaal uit elkaar. Calvin Stengs stuurt met een subtiel balletje Myron Boadu de diepte in. Die geeft de bal op zijn beurt strak breed, waardoor Oussama Idrissi het speeltuig voor een leeg doel voor het intikken heeft. FC Astana-AZ · 56' Boadu, dat had hem toch moeten zijn, jongen! Hij hoeft alleen nog maar zijn voet te zetten tegen een lage voorzet van Idrissi, maar tikt de bal iets te nonchalant naast. FC Astana-AZ · 55' Midtsjö nu in de rol van aangever, maar Boadu berooft zijn ploeggenoot van een assist door volledig vrijstaand de bal naast te koppen. FC Astana-AZ · 52' GOAL AZ! 0-2



Na een combinatie met Dani de Wit kan Fredrik Midtsjö opstomen over de as van het veld. Het schot van de Noorse middenvelder wordt onderweg aangeraakt en daardoor staat Nenad Eric op het verkeerde been. De doelman kan slechts hulpeloos toekijken hoe de bal in de hoek rolt. Niemand bij AZ die erom zal malen, want de marge wordt verdubbeld. Europa League · Deze wedstrijden staan om 18.55 uur op het menu in de Europa League:



Tonny Vilhena is de enige Nederlander die in de basis van zijn buitenlandse club begint in de vroege avondwedstrijden in de Europa League. De 24-jarige middenvelder start voor het Russische Krasnodar in het thuisduel met Trabzonspor. Luuk de Jong (Sevilla) en Bas Dost (Eintracht Frankfurt) moeten plaatsnemen op de reservebank bij hun clubs. FC Astana-AZ · 46' De tweede helft van FC Astana-AZ is begonnen. Beide ploegen komen ongewijzigd uit de kleedkamer. FC Astana-AZ · In Alkmaar stond AZ halverwege met 2-0 voor tegen FC Astana. Ook toen scoorde Myron Boadu in de eerste helft, nadat Teun Koopmeiners een penalty benutte. Het duurde toen wel tot de slotfase voordat de ploeg van Arne Slot uitliep naar 6-0 via treffers van Calvin Stengs (77'), wederom Koopmeiners (83'), Yukinari Sugawara (85') en Oussama Idrissi (90+2'). FC Astana-AZ · Calvin Stengs is in de eerste helft weer bij vlagen ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. De sierlijke aanvaller dribbelt, passt en schiet dat het een lieve lust is en drijft de Kazachse defensie regelmatig tot wanhoop. LASK-PSV · Afellay niet bij wedstrijdselectie PSV

Opvallend is het ontbreken van Ibrahim Afellay in de wedstrijdselectie van PSV voor het uitduel met LASK. De 33-jarige middenvelder reisde wel met PSV mee naar Linz, maar neemt in Oostenrijk plaats op de tribune. Trainer Mark van Bommel zei gisteren al op de persconferentie dat Afellay nog niet klaar is voor een basisplaats bij de Eindhovenaren. De Utrechter speelde bijna twee jaar geen wedstrijd en werkt bij PSV aan een terugkeer op de voetbalvelden. FC Astana-AZ · Rust! AZ zoekt de kleedkamers in Nur-Sultan op met een 1-0-voorsprong op FC Astana. Een groot overwicht van de Alkmaarders leidt voorlopig tot slechts één treffer van de voet van Myron Boadu. FC Astana-AZ · Myron Boadu is blij met zijn treffer. Het is ondanks het overwicht van AZ tot nu toe het enige doelpunt van deze wedstrijd.