Feyenoord speelt donderdag in de Europa League in De Kuip tegen Young Boys. Eerder op de avond won AZ met liefst 0-5 op bezoek bij FC Astana en verloor PSV van LASK Linz (4-1). Volg alles in dit liveblog.





LIVE:

Feyenoord-Young Boys 1-0

Uitslag:

Astana-AZ 0-5

LASK-PSV 4-1 Goedenavond! Mijn naam is Robbert van der Linde en in dit liveblog houd ik je vanavond op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse clubs in de Europa League! Feyenoord-Young Boys · 73' Tot overmaat van ramp kan Edgar Ié de wedstrijd door zijn hamstringblessure niet voortzetten. Hij wordt vervangen door Marcos Senesi. Ook Sam Larsson is erin gekomen, hij lost Luis Sinisterra af. Rangers-FC Porto · 73' GOAL Rangers FC! 2-0



Het Ibrox Stadium barst van euforie werkelijk uit zijn voegen. Steven Davis laat het imponerende stadion in Glasgow en trainer Steven Gerrard ontploffen met een fraaie afstandsknal vanaf de rand van het strafschopgebied. Feyenoord-Young Boys · 71' GOAL Young Boys! 1-1



Alles gaat opeens fout bij Feyenoord. Eerst spelen de Rotterdammers zelf een grote kans niet goed uit en in de tegenstoot krijgt het de gelijkmaker om de oren. Jean-Pierre Nsamé kan ervandoor met de bal omdat het in de hamstring van Edgar Ié schiet en legt af. De inzet van Roger Assalé wordt nog geblokt door Jan-Arie van der Heijden, maar in de rebound scoort Marvin Spielmann wel. Rangers-FC Porto · 69' GOAL Rangers FC! 1-0



Twintig minuten voor tijd breekt Rangers FC eindelijk de ban. Alfredo Morelos volleert fraai raak. Feyenoord-Young Boys · 68' Young Boys blijft het wel proberen, maar ontbeert de klasse om de gelijkmaker echt realistisch te maken. Een kopballetje van Nsamé kan makkelijk worden opgeraapt door Vermeer. Feyenoord-Young Boys · 64' Een fraaie aanval van Feyenoord eindigt met een combinatie tussen Jörgensen en Haps. Laatsgenoemde vuurt op doel, maar niet genoeg in de hoek om de keeper te verschalken. Feyenoord-Young Boys · 59' Ngamaleu maakt binnen een minuut twee overtredingen die geel verdienen. De eerste keer krijgt de middenvelder van Young Boys hem ook daadwerkelijk, de tweede keer opvallend genoeg niet. De Kameroener wordt net als Berghuis eerder gespaard door scheidsrechter Gil. Feyenoord-Young Boys · Manchester United-Partizan · 'Madiea G. niet in hoger beroep tegen celstraf'

De Nederlandse atlete Madiea G. gaat niet in hoger beroep tegen haar celstraf, melden ingewijden donderdag aan de NOS. G. werd maandag door een Duitse rechtbank veroordeeld tot 8,5 jaar cel wegens drugssmokkel. Haar advocaat Norman Werner liet maandag nog aan De Telegraaf weten in hoger beroep te gaan. Waarom G. uiteindelijk heeft besloten dat niet te doen, is niet duidelijk. Feyenoord-Young Boys · Dick Advocaat zoals we hem kennen: bloedfanatiek coachend aan de zijlijn. Feyenoord-Young Boys · 52' De bal klutst na een vrije trap van Young Boys via Ié bijna het doel van Feyenoord in. De vereende krachten van Vermeers vingertoppen en de bovenkant van de lat tikken de bal over. Manchester United-Partizan · 49' GOAL Manchester United! 3-0



Een fraaie treffer van Manchester United tegen Partizan. Marcus Rashford jaagt de bal met zijn linker kiezelhard in de kruising en verfraait de uitgangspositie van de Engelse recordkampioen in de poule met AZ. Feyenoord-Young Boys · 48' Daar wordt Berghuis gespaard door de scheidsrechter. De aanvoerder speelt de bal te ver voor zich uit en probeert dat te corrigeren met een tackle waarmee hij meer tegenstander dan bal raakt. Arbiter Gil vindt het echter geen tweede gele kaart waard, dat is heel coulant van de Pool. Europa League · Jeremain Lens verlaat met hangende schouders het veld in het Portugese Braga. De aanvaller van Besiktas krijgt op slag van rust rood voor een charge. Dat lijkt wat zwaar gestraft, maar de Turken moeten wel met tien man verder. Feyenoord-Young Boys · Steven Berghuis laat even zien hoeveel goals hij al gemaakt heeft vanavond. Feyenoord-Young Boys · 46' De bal rolt weer in De Kuip. Kan Feyenoord de voorsprong tegen Young Boys behouden en de wederopstanding onder Advocaat verder gestalte geven? Europa League · Viergever: 'In een fase dat het totaal niet lukt'

"Je ziet wel bij keuzes aan de bal dat het vertrouwen wel broos is. Op het moment dat je kan doordraaien, de bal wil hebben, de passing, die facetten waren heel matig", oordeelt Nick Viergever bij FOX Sports. "Bij vlagen ziet het eruit dat we niet kunnen voetballen. Iedereen wil de bal heel graag, maar we zitten in een fase dat het totaal niet lukt." Feyenoord-Young Boys · Dick Advocaat kan voorlopig tevreden zijn. Feyenoord heeft onder de ervaren coach zijn strijdlust teruggevonden en dat komt tegen Young Boys goed van pas. Europa League · Dit zijn de ruststanden bij de overige late avondwedstrijden in de Europa League:



Braga-Besiktas 2-1

Espanyol-Ludogorets 3-0

Ferencvaros-CSKA Moskou 0-0

Manchester United-Partizan 2-0

Borussia Mönchengladbach-AS Roma 1-0

Oleksandriya-AS Saint-Étienne 0-1

Rangers-FC Porto 0-0

Wolfsberger AC-Basaksehir 0-0

VfL Wolfsburg-AA Gent 1-0

Wolves-Slovan Bratislava 0-0 Feyenoord-Young Boys · De supporters van Feyenoord zorgden voor de aftrap voor het vuurwerk, op het veld doen de spelers dat voorlopig ook. Feyenoord-Young Boys · Rust! Feyenoord begint ook het Europese avontuur onder Dick Advocaat goed. In een strijdlustige wedstrijd leiden de Rotterdammers halverwege met 1-0 tegen Young Boys door een benutte strafschop van Steven Berghuis. Feyenoord-Young Boys · De overtreding van Jordan Mvula Lotomba op Ridgeciano Haps, waarna scheidsrechter Pawel Gil geen andere keuze heeft dan een penalty aan Feyenoord toe te kennen. LASK-PSV · Van Bommel: 'Deze tik is hard en niet verwacht'

"We hebben wel een paar tikken gehad de laatste tijd. Deze is hard en had ik niet verwacht", stelt PSV-trainer Mark van Bommel bij FOX Sports na de ontluisterende nederlaag in de Europa League bij LASK (4-1). "Of we door de ondergrens zakten? Dit was wel te weinig. Je kan niet met 4-1 verliezen. We moeten nu hetzelfde blijven doen, dat klinkt heel makkelijk als je vijf keer op rij niet wint. We hebben het niet laten lopen. Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn spelers van de buitencategorie en die missen we. Maar we moeten reëel zijn, ook zonder hen kan je niet vijf keer op rij niet winnen. Het wordt er niet rustiger op." Feyenoord-Young Boys · 43' Feyenoord ontsnapt aan de gelijkmaker. Assalé krijgt de bal niet goed op zijn schoen en schiet ruim over, anders staat daar zomaar de 1-1 op het scorebord. Feyenoord-Young Boys · 42' Een verre vrije trap van Berghuis belandt in de handen van Van Ballmoos voordat een Feyenoorder zijn hoofd of voet tegen de bal kan zetten. Young Boys is niet bij machte om Feyenoord echt aan het wankelen te brengen, maar de Rotterdammers zijn zelf aanvallend ook niet al te nauwkeurig bezig. Feyenoord-Young Boys · Steven Berghuis is de eerste Feyenoorder die een penalty benut in een Europees duel sinds Theo Lucius tegen Lokomotiv Sofia in 2006. Manchester United-Partizan · 33' GOAL Manchester United! 2-0



Anthony Martial toont eindelijk een vleugje van zijn klasse. De Franse aanvaller danst als een ballerina langs drie verdedigers van Partizan en schuift de bal onder de doelman. Manchester United op rozen. Feyenoord-Young Boys · 34' Terwij het Legioen zijn kelen schor zingt, gaat de strijd op het veld onverminderd verder. Van goed voetbal is bepaald geen sprake, maar de felheid en passie die beide teams laten zien is ook fraai. LASK-PSV · Dumfries: 'We hebben ons laten overklassen'

Denzel Dumfries maakt een verslagen indruk voor de camera van FOX Sports na de afgang bij LASK (4-1). "Ik ben teleurgesteld, dat is het goede woord. Op dit moment gaan er veel gedachtes door je hoofd heen. We komen vroeg in de wedstrijd op voorsprong, na rust weet je dat zij opportunistisch gaan spelen. Ze leggen veel energie in de wedstrijd. We hebben ons laten overklassen", aldus de rechtsback, die nog niet weet hoe hij uit de crisis denkt te komen. PSV won vijf duels op rij niet. "Daar gaan we goed over nadenken. Natuurlijk ben ik strijdbaar, dat blijf ik altijd wel." Feyenoord-Young Boys · Feest bij de Feyenoord-spelers. Feyenoord-Young Boys · Net als PSV komt Feyenoord als eerste op voorsprong via een rake strafschop. Hopelijk kunnen de Rotterdammers voorkomen dat hun avond net als die van de Eindhovenaren eindigt met een pak slaag. Feyenoord-Young Boys · Feyenoord-Young Boys · 26' Ook na de 1-0 blijft de wedstrijd in evenwicht. Young Boys komt vooral via dodespelmomenten in de buurt van Vermeer. Sörensen kopt uit een corner ruim voorlangs. Manchester United-Partizan · 22' GOAL Manchester United! 1-0



Manchester United komt in de groep van AZ op voorsprong. Na een grote kans voor Partizan is het wel aan de andere kant raak. Mason Greenwood schuift 'm koelbloedig binnen. Feyenoord-Young Boys · 18' GOAL Feyenoord! 1-0



Steven Berghuis schiet de penalty hard en zuiver in de hoek en laat De Kuip ontploffen. David von Ballmoos duikt wel naar de goede kant, maar heeft geen schijn van kans tegen de zeer nauwkeurige inzet van de Feyenoord-aanvoerder. Dit is de start die de Rotterdammers zich wensten. Feyenoord-Young Boys · 17' Penalty Feyenoord! Haps gaat op avontuur over de linkerflank, lijkt de bal iets te ver voor zich uit te spelen, maar wordt onderuit getikt door Lotomba. De bal gaat op de stip! Feyenoord-Young Boys · 14' Beide ploegen leggen enorm veel energie in het eerste kwartier. Fitheid was bij Feyenoord dit seizoen nog weleens een puntje van aandacht, hoelang houden de Rotterdammers dit tempo vol? LASK-PSV · De spelers van PSV druipen totaal verslagen van het veld van LASK Linz af. Het is crisis bij de dolende Eindhovenaren. Feyenoord-Young Boys · 7' Sinisterra krijgt de eerste kans van de wedstrijd en het is meteen een flinke. Een lage voorzet van Karsdorp komt tot bij de Colombiaan, die uit de draai moet schieten. Zijn schot wordt gekraakt en hobbelt een meter naast. De daaropvolgende corner levert niets op. Feyenoord-Young Boys · 6' Feyenoord en Young Boys maken er een fysieke openingsfase van. Op het middenveld worden felle duels uitgevochten. Feyenoord-Young Boys · Europa League · Ook deze late avondwedstrijden in de Europa League zijn ook onderweg.



Braga-Besiktas

Espanyol-Ludogorets

Ferencvaros-CSKA Moskou

Manchester United-Partizan

Borussia Mönchengladbach-AS Roma

Oleksandriya-AS Saint-Étienne

Rangers-FC Porto

Wolfsberger AC-Basaksehir

VfL Wolfsburg-AA Gent

Wolves-Slovan Bratislava Feyenoord-Young Boys · Aftrap! Het is door de vele rook van het vuurwerk wat lastig te zien, maar Feyenoord-Young Boys is toch echt begonnen. Feyenoord-Young Boys · Nog enkele minuten en dan maakt Dick Advocaat ook in Europees verband zijn debuut als coach van Feyenoord. Het is de eerste thuiswedstrijd voor de Rotterdammers sinds de ervaren oefenmeester het stokje overnam van de opgestapte Jaap Stam. Feyenoord-Young Boys · Advocaat: 'Je ziet dat ze het willen laten zien'

"Je ziet aan de groep dat ze het zelf graag willen laten zien. Dat is een goed teken", blikt trainer Dick Advocaat bij FOX Sports vooruit op het belangrijke Europa League-duel met Young Boys. Advocaat zei laatst nog dat hij de spelersgroep overwegend aan de stille kant vond. "We hebben het er met de staf en spelers over. De winstpartij bij VVV geeft wel vertrouwen. Dat is een vervelende ploeg die al zes duels niet gewonnen had." Feyenoord-Young Boys · Europa League · Dit zijn de uitslagen bij de overige duels in de Europa League:



APOEL-Qarabag 2-1

FC Basel-Getafe 2-1

CFR Cluj-Stade Rennais 1-0

Dudelange-Sevilla 2-5

FC Kopenhagen-Dynamo Kiev 1-1

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

Lazio-Celtic 1-1

Lugano-Malmö FF 0-0

Rosenborg-Sporting CP 0-2

Standard Luik-Eintracht Frankfurt 2-1 LASK-PSV · Dit is de stand in groep D na de ontluisterende nederlaag van PSV bij LASK:



Uitslagen:

LASK-PSV 4-1

Rosenborg-Sporting CP 0-2



Stand:

Sporting CP 4-9 (7-4) LASK 4-7 (6-3) PSV 4-7 (8-7) Rosenborg 4-0 (1-8) LASK-PSV ·