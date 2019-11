LASK-PSV 聽路聽

82' GOAL LASK! 4-1



Het wordt geen nederlaag, maar een totale vernedering voor PSV. Het leert ook niet van zijn fouten, want de vierde goal voor LASK is een exacte kopie van de derde. Daniel Schwaab is Jo茫o Klauss weer eens helemaal kwijt en de invaller kopt zijn tweede treffer van de avond binnen. Het is werkelijk abominabel wat PSV in de tweede helft laat zien.