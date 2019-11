In de vierde speelronde van de groepsfase van de Europa League komen de drie Nederlandse clubs achter elkaar in actie. AZ begon om 16.50 uur aan het uitduel in Kazachstan met FC Astana, PSV speelt in Oostenrijk tegen LASK Linz (18.55 uur) en Feyenoord neemt het in De Kuip op tegen Young Boys (21.00 uur). Volg alles in dit liveblog.





LIVE:

Astana-AZ 0-2

Programma:

18.55 uur: LASK-PSV

21.00 uur: Feyenoord-Young Boys Goedenavond! Mijn naam is Robbert van der Linde en in dit liveblog houd ik je vanavond op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse clubs in de Europa League! FC Astana-AZ · 52' GOAL AZ! 0-2



Na een combinatie met Dani de Wit kan Fredrik Midtsjö opstomen over de as van het veld. Het schot van de Noorse middenvelder wordt onderweg aangeraakt en daardoor staat Nenad Eric op het verkeerde been. De doelman kan slechts hulpeloos toekijken hoe de bal in de hoek rolt. Niemand bij AZ die erom zal malen, want de marge wordt verdubbeld. Europa League · Deze wedstrijden staan om 18.55 uur op het menu in de Europa League:



APOEL-Qarabag

FC Basel-Getafe

CFR Cluj-Stade Rennais

Dudelange-Sevilla

FC Kopenhagen-Dynamo Kiev

Krasnodar-Trabzonspor

Lazio-Celtic

Lugano-Malmö FF

Rosenborg-Sporting CP

Standard Luik-Eintracht Frankfurt FC Astana-AZ · 48' AZ lijkt met een vlijmscherpe tegenaanval op weg te zijn naar de 0-2, maar de laatste pass van Midtsjö op Stengs is erg onzorgvuldig. FC Astana-AZ · Europa League · Vilhena in de basis bij Krasnodar

Tonny Vilhena is de enige Nederlander die in de basis van zijn buitenlandse club begint in de vroege avondwedstrijden in de Europa League. De 24-jarige middenvelder start voor het Russische Krasnodar in het thuisduel met Trabzonspor. Luuk de Jong (Sevilla) en Bas Dost (Eintracht Frankfurt) moeten plaatsnemen op de reservebank bij hun clubs. FC Astana-AZ · 46' De tweede helft van FC Astana-AZ is begonnen. Beide ploegen komen ongewijzigd uit de kleedkamer. FC Astana-AZ · In Alkmaar stond AZ halverwege met 2-0 voor tegen FC Astana. Ook toen scoorde Myron Boadu in de eerste helft, nadat Teun Koopmeiners een penalty benutte. Het duurde toen wel tot de slotfase voordat de ploeg van Arne Slot uitliep naar 6-0 via treffers van Calvin Stengs (77'), wederom Koopmeiners (83'), Yukinari Sugawara (85') en Oussama Idrissi (90+2'). FC Astana-AZ · Calvin Stengs is in de eerste helft weer bij vlagen ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. De sierlijke aanvaller dribbelt, passt en schiet dat het een lieve lust is en drijft de Kazachse defensie regelmatig tot wanhoop. LASK-PSV · Afellay niet bij wedstrijdselectie PSV

Opvallend is het ontbreken van Ibrahim Afellay in de wedstrijdselectie van PSV voor het uitduel met LASK. De 33-jarige middenvelder reisde wel met PSV mee naar Linz, maar neemt in Oostenrijk plaats op de tribune. Trainer Mark van Bommel zei gisteren al op de persconferentie dat Afellay nog niet klaar is voor een basisplaats bij de Eindhovenaren. De Utrechter speelde bijna twee jaar geen wedstrijd en werkt bij PSV aan een terugkeer op de voetbalvelden. FC Astana-AZ · Rust! AZ zoekt de kleedkamers in Nur-Sultan op met een 1-0-voorsprong op FC Astana. Een groot overwicht van de Alkmaarders leidt voorlopig tot slechts één treffer van de voet van Myron Boadu. FC Astana-AZ · Myron Boadu is blij met zijn treffer. Het is ondanks het overwicht van AZ tot nu toe het enige doelpunt van deze wedstrijd. LASK-PSV · Van Bommel passeert Baumgartl, Schwaab vervanger

Zonder de geblesseerden Donyell Malen en Steven Bergwijn moet PSV bij LASK Linz een crisis bewezen. De Eindhovenaren wonnen al vier officiële wedstrijden op rij niet en lijken al in november afgehaakt te zijn in de titelrace met Ajax. In de Europa League is er beduidend meer succes, want bij een zege kan PSV zich plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Trainer Mark van Bommel passeert Timo Baumgartl, Daniel Schwaab neemt zijn plaats centraal achterin in.



Opstelling LASK: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipović; Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann; Goiginger, Raguz, Frieser.



Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Gakpo, Bruma.

Europa League · FC Astana-AZ · 37' Boadu kruipt weer uitstekend voor zijn man, maar besluit dit keer om de bal af te geven in plaats van zelf te schieten. Dat is de verkeerde beslissing, want het geeft de Kazachse verdediging de mogelijkheid om in te grijpen. FC Astana-AZ · 34' De Wit krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd omdat hij opzichtig aan zijn tegenstander gaat hangen. Onnodige prent voor de middenvelder, zoals ze in Amsterdam en Londen weten kan dat hem nog duur komen te staan later in het duel. FC Astana-AZ · 29' GOAL AZ! 0-1



Hij hing al in de lucht en daar is dan eindelijk de openingstreffer voor AZ. Myron Boadu is veel sneller, sterker en vooral slimmer dan Evgeni Postnikov bij een diepe pass van Dani de Wit, schudt de centrale verdediger eenvoudig van zich af en schuift de bal kalm onder Nenad Eric door. FC Astana-AZ · 27' Stengs stuurt zijn directe tegenstander weer het bos in met een balletje achter zijn standbeen langs. Het schot is echter beduidend minder en belandt recht in de handen van de keeper. FC Astana-AZ · Halverwege de eerste helft is AZ nog altijd de bovenliggende ploeg. De Alkmaarders hebben ruim 70 procent van het balbezit, maar vinden nog geen gaatje in de Kazachse defensie. FC Astana-AZ · 23' Boadu wordt gelanceerd door een verre uittrap van Bizot en kan uithalen nadat Rukavina er helemaal naast zit. De inzet van de jonge spits is echter te gehaast en rolt daarom ruim naast. FC Astana-AZ · 19' Wijndal wordt buitenom gestuurd door de naar binnen trekkende Idrissi en de linksback haalt direct uit in de korte hoek. Eric kan de bal nog net tot corner tikken. Die gaat uiteindelijk maar net naast via de rug van een Astana-verdediger. FC Astana-AZ · 16' AZ heeft de wedstrijd volledig onder controle in het eerste kwartier. Tot uitgespeelde kansen leidt dat echter nog niet, Astana lijkt er vooral op uit te zijn om minder treffers te incasseren dan in de heenwedstrijd. FC Astana-AZ · 10' Koopmeiners schiet de vrije trap direct op doel, maar Eric staat op te letten en vangt de bal eenvoudig. FC Astana-AZ · 9' De eerste echte test voor Astana-keeper Eric. Een knal van Stengs wordt met de nodige moeite door de doelman onder de lat vandaan getikt. Enkele seconden later krijgt AZ een vrije trap op een kansrijke positie. FC Astana-AZ · De inmiddels bekende koppen van het basisteam van AZ. De Alkmaarders spelen zowel uit als thuis dit seizoen bijzonder aantrekkelijk voetbal en zullen ook vanavond het publiek weer willen vermaken. Een overwinning vanavond zou ervoor zorgen dat de kans groot is dat we deze gezichten ook na de winterstop terugzien in Europa. FC Astana-AZ · De Astana Arena lijkt van buiten op een fraai kersttafereeltje. Feyenoord-Young Boys · 'Advocaat is een legende in Nederland'

Opstelling FC Astana: Eric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Tomasov, Pertuskh, Maevski, Beysebekov; Khizhnichenko, Rotariu. FC Astana-AZ · De selectie van AZ maakte eerder vandaag een stadswandeling door Nur-Sultan. Het dikke pak sneeuw waarmee de hoofdstad van Kazachstan bedekt is, inspireerde Calvin Stengs tot het aanzetten van een sneeuwballengevecht. FC Astana-AZ · Geen verrassingen uit de hoge hoed van Arne Slot. De AZ-trainer ziet zijn elftal uitstekend draaien en heeft dus geen enkele redenen om te sleutelen aan zijn formatie. De in Alkmaar achtergebleven Vlaar wordt centraal achterin zoals gebruikelijk vervangen door Pantelis Hatzidiakos.



Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Wijndal, Midtsjö, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi. FC Astana-AZ · Europa League · Hoe verging het de Nederlandse clubs in het vorige treffen met hun tegenstander van vanavond?



Young Boys-Feyenoord 2-0

AZ-FC Astana 6-0

PSV-LASK 0-0 Europa League · Vandaag komen AZ, PSV en Feyenoord dus in actie in de Europa League. Dit is momenteel de stand in de groepen van de Nederlandse clubs:



Stand groep D:

PSV 3-7 (7-3) Sporting CP 3-6 (5-4) LASK 3-4 (2-2) Rosenborg 3-0 (1-6)

Stand groep G:

Young Boys 3-6 (5-3) Rangers FC 3-4 (3-3) FC Porto 3-4 (3-4) Feyenoord 3-3 (2-3)

Stand groep L:

Manchester United 3-7 (2-0) AZ 3-5 (8-2) Partizan 3-4 (4-4) FC Astana 3-0 (1-9) Feyenoord-Young Boys · Europa League · Groep I:

21.00 uur: VfL Wolfsburg-KAA Gent

21.00 uur: FC Oleksandriya-Saint-Etienne



Groep J:

21.00 uur: Borussia Mönchengladbach-AS Roma

21.00 uur: Wolfsberger-Istanbul Basaksehir



Groep K:

21.00 uur: SC Braga-Besiktas

21.00 uur: Wolverhampton Wanderers-Slovan Bratislava



Groep L:

16.50 uur: FC Astana-AZ

21.00 uur: Manchester United-FK Partizan Europa League · Groep E:

18.55 uur: Lazio-Celtic

18.55 uur: CFR Cluj-Stade Rennais



Groep F:

Woensdag: Guimarães-Arsenal 1-1

18.55 uur: Standard Luik-Eintracht Frankfurt



Groep G:

21.00 uur: Feyenoord-Young Boys

21.00 uur: Rangers FC-FC Porto



Groep H:

21.00 uur: Ferencváros-CSKA Moskou

21.00 uur: Espanyol-Ludogorets Europa League · Groep A:

18.55 uur: APOEL-Qarabag

18.55 uur: F91 Dudelange-Sevilla



Groep B:

18.55 uur: FC Kopenhagen-Dynamo Kiev

18.55 uur: FC Lugano-Malmö FF



Groep C:

18.55 uur: FC Basel-Getafe

18.55 uur: Krasnodar-Trabzonspor



Groep D:

18.55 uur: LASK-PSV

18.55 uur: Rosenborg-Sporting CP Europa League · De Champions League is voorbij en dus is het weer tijd voor de Europa League! We zetten even alle wedstrijden van vanavond (en AZ vanmiddag) op een rij.